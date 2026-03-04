Paolo Belli si gioca l'Eurovision a San Marino con 'Bellissima': testo e significato del brano (e cosa c’entra la moglie) L'ex protagonista di Ballando con le Stelle porta in gara una canzone che parla d'amore e che è destinata a diventare un tormentone.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Alla finale del San Marino Song Contest 2026 ci sarà anche Paolo Belli con la sua ‘Bellissima‘. Il cantante e musicista, reduce dall’esperienza come concorrente a Ballando con le Stelle, dopo tanti anni da spalla di Milly Carlucci, è uno dei 10 finalisti della competizione canora che si concluderà venerdì 6 marzo il prossimo 6 marzo sul palco del Teatro Nuovo di Dogana, nella piccola Repubblica. A condurre la finale, Simona Ventura, anche direttrice creativa del format, mentre nella giuria di qualità troveremo Iva Zanicchi, Morgan e Red Ronnie. Belli e gli altri 9 artisti si giocheranno, oltre alla vittoria, anche un pass per accedere all’Eurovision Song Contest dove si scontreranno, tra gli altri, con Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026.

Paolo Belli sogna l’Eurovision con ‘Bellissima’: il significato del brano dedicato alla moglie

Tra i 10 finalisti del San Marino Song Contest 2026 c’è anche Paolo Belli. Insieme agli altri italiani in gara, come Dolcenera, Rosa Chemical e L’Orchestraccia, l’ex ballerino in erba e spalla di Milly Carlucci, concorre alla kermesse canora anche per ottenere un posto al prossimo Eurovision di Vienna. Il brano con cui si è presentato alla kermesse si intitola ‘Bellissima‘, e pare proprio sia dedicato alla moglie Deanna, con cui il cantante è sposato da oltre 40 anni e che tempo fa ha combattuto contro una brutta malattia, sconfiggendola. Un testo che suona come una dedica d’amore super pop e dal ritornello orecchiabile, destinato a diventare un tormentone e che racconta il quotidiano di un amore: "Dovete sapere che poco tempo fa, Galeffi, Riccardo Scirè e Leo Pari hanno scritto una canzone fatta per me. Quando l’ho sentita io sono impazzito, per me è bellissima, e avevamo deciso di farla uscire la prossima estate. Nel momento in cui l’organizzazione del San Marino Son Contest mi ha invitato ho detto: ‘Andiamoci adesso’. Sono felicissimo", le parole di Paolo Belli su Instagram presentando la canzone ai fan.

