Paolo Belli si gioca l'Eurovision a San Marino con 'Bellissima': testo e significato del brano (e cosa c’entra la moglie)
L'ex protagonista di Ballando con le Stelle porta in gara una canzone che parla d'amore e che è destinata a diventare un tormentone.
Alla finale del San Marino Song Contest 2026 ci sarà anche Paolo Belli con la sua ‘Bellissima‘. Il cantante e musicista, reduce dall’esperienza come concorrente a Ballando con le Stelle, dopo tanti anni da spalla di Milly Carlucci, è uno dei 10 finalisti della competizione canora che si concluderà venerdì 6 marzo il prossimo 6 marzo sul palco del Teatro Nuovo di Dogana, nella piccola Repubblica. A condurre la finale, Simona Ventura, anche direttrice creativa del format, mentre nella giuria di qualità troveremo Iva Zanicchi, Morgan e Red Ronnie. Belli e gli altri 9 artisti si giocheranno, oltre alla vittoria, anche un pass per accedere all’Eurovision Song Contest dove si scontreranno, tra gli altri, con Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026.
Paolo Belli sogna l’Eurovision con ‘Bellissima’: il significato del brano dedicato alla moglie
Tra i 10 finalisti del San Marino Song Contest 2026 c’è anche Paolo Belli. Insieme agli altri italiani in gara, come Dolcenera, Rosa Chemical e L’Orchestraccia, l’ex ballerino in erba e spalla di Milly Carlucci, concorre alla kermesse canora anche per ottenere un posto al prossimo Eurovision di Vienna. Il brano con cui si è presentato alla kermesse si intitola ‘Bellissima‘, e pare proprio sia dedicato alla moglie Deanna, con cui il cantante è sposato da oltre 40 anni e che tempo fa ha combattuto contro una brutta malattia, sconfiggendola. Un testo che suona come una dedica d’amore super pop e dal ritornello orecchiabile, destinato a diventare un tormentone e che racconta il quotidiano di un amore: "Dovete sapere che poco tempo fa, Galeffi, Riccardo Scirè e Leo Pari hanno scritto una canzone fatta per me. Quando l’ho sentita io sono impazzito, per me è bellissima, e avevamo deciso di farla uscire la prossima estate. Nel momento in cui l’organizzazione del San Marino Son Contest mi ha invitato ho detto: ‘Andiamoci adesso’. Sono felicissimo", le parole di Paolo Belli su Instagram presentando la canzone ai fan.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Potrebbe interessarti anche
San Marino Song Contest 2026, tanti italiani tra i finalisti: Dolcenera, Paolo Belli e Rosa Chemical si giocano l'Eurovision
A condurre la finale della gara canora ci sarà Simona Ventura: tanti italiani anche ...
Sal Da Vinci ha detto sì all'Eurovision, ma c'è un problema: la finale coincide con il tour insieme a Fausto Leali
Il giorno del debutto della sua tournée in America è lo stesso della serata finale d...
Sal Da Vinci, ovazione all’estero dopo Sanremo (e polemiche): ‘Per Sempre Sì’ può davvero vincere Eurovision 2026. Perché
La canzone che ha trionfato al Festival sta riscuotendo sempre più consensi anche al...
Sanremo 2026, Leo Gassmann canta 'Naturale': significato e testo del brano
L'attore e cantante, in gara al Festival per la terza volta, porta una canzone che v...
Sanremo 2026, Nayt debutta al Festival con 'Prima che': testo e significato del brano
Il rapper sbarca all'Ariston con un pezzo che parla della paura di perdere ciò che c...
Sanremo 2026, Sal da Vinci canta 'Per sempre sì': il significato del testo
Il cantante italo-americano torna al Festival per la seconda volta come concorrente,...
Sanremo 2026, Tommaso Paradiso canta 'I romantici': significato e testo della canzone che può vincere il Festival
Il cantante, ex membro dei Thegiornalisti, sarà in gara al Festival con un pezzo che...
Canzonissima 2026, Milly Carlucci vuole Noemi e altri due cantanti super: chi ci sarà (e perché la Rai è preoccupata)
La regina di Ballando con le stelle tornerà a primavera rispolverando un programma s...