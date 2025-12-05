Trova nel Magazine
Ballando con le stelle, scoppia il caso Paolo Belli: “Furioso con la giuria”, il gesto eclatante

Paolo Belli avrebbe perso la calma con la giuria per il mancato utilizzo della wild card dopo l’eliminazione, scatenando polemiche dietro le quinte.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle entra nel vivo e la tensione tra le coppie rimaste in gara cresce puntata dopo puntata. La semifinale del 29 novembre ha consacrato Andrea Delogu e Nikita Perotti come vincitori della serata, mentre Paolo Belli e Anastasia Kuzmina hanno dovuto salutare il pubblico dopo un’accesa sfida a eliminazione. Sebbene la decisione fosse inevitabile, dietro le quinte l’atmosfera non sarebbe stata delle più tranquille.

Paolo Belli furioso con la giuria a Ballando con le Stelle

Secondo quanto riportato dal settimanale Gente, Paolo Belli sarebbe rimasto profondamente contrariato per il mancato utilizzo della wild card, lo strumento che avrebbe potuto permettere alla sua coppia di restare in gara nonostante l’eliminazione. A quanto pare, il cantautore non ha nascosto il suo disappunto neanche davanti ai collaboratori e agli altri concorrenti, commentando con toni visibilmente irritati: "Potevano usare la wild card". Fonti interne raccontano che, una volta terminata la puntata, Belli si sarebbe allontanato senza salutare nessuno, gesto che ha alimentato ulteriori speculazioni sui rapporti tesi tra giuria e concorrenti.

Dietro le quinte, dicono gli addetti ai lavori, il clima sarebbe stato di grande frustrazione, con emozioni che hanno preso il sopravvento sulle consuete battute e risate tra le coppie. Questa reazione mette in luce quanto la pressione di una gara così importante possa incidere sullo stato d’animo dei partecipanti, rendendo ogni verdetto non solo un momento di spettacolo, ma anche di forte impatto personale.

Possibile rientro in gara e attesa per la finale

Non tutto, però, è perduto per Belli e la sua partner Anastasia Kuzmina: la coppia avrà una nuova possibilità di rientrare in gara nella puntata di sabato 6 dicembre, quando tutte le coppie eliminate fino a quel momento potranno affrontare uno spareggio decisivo. L’occasione riguarda anche altri concorrenti, tra cui Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, che finalmente potranno riprendere la loro avventura dopo l’interruzione causata dall’infortunio della conduttrice. Il pubblico, già attento alle dinamiche di questa ventesima edizione, ora osserva con curiosità e suspense il possibile comeback di Belli, immaginando come trasformerà la sua delusione e rabbia in una performance memorabile.

Gli esperti di danza e gli appassionati del programma sono pronti a commentare ogni passo, ogni gesto e ogni sguardo, consapevoli che anche le tensioni e i piccoli drammi dietro le quinte contribuiscono a rendere Ballando con le Stelle un’esperienza televisiva intensa, emozionante e sempre imprevedibile, con la finale ormai alle porte.

