Paolo Belli fuori da Ballando con le stelle 2026, la decisione della Rai: "Non andrà in video nell'edizione 2026" Dopo l’incidente in bicicletta e la pausa dagli impegni professionali, Paolo Belli non sarà in video nella nuova edizione di Ballando con le stelle, ma il rapporto continua.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La nuova edizione di Ballando con le stelle si prepara a partire con un’assenza destinata a farsi notare. Paolo Belli, presenza storica del programma condotto da Milly Carlucci, non andrà infatti in video nell’edizione 2026, pur rimanendo coinvolto nella realizzazione dello show. La decisione è stata presa di comune accordo con la Rai e arriva dopo alcuni mesi particolarmente delicati per l’artista, che aveva scelto di fermare i propri impegni professionali.

Paolo Belli fuori da Ballando con le Stelle: la decisione dopo l’incidente

Alla base della scelta c’è anche quanto accaduto lo scorso luglio, quando Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente in bicicletta. Dopo l’accaduto, il musicista aveva deciso di sospendere temporaneamente la propria attività, mettendo in pausa gli impegni professionali mentre affrontava il percorso successivo all’incidente.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Negli ultimi tempi Belli ha però iniziato a tornare gradualmente alle sue attività artistiche, sia sul fronte televisivo sia per quanto riguarda gli appuntamenti dal vivo. Il rientro non coinciderà però con un ritorno davanti alle telecamere di Ballando con le stelle. La decisione è stata infatti condivisa con la Rai, come spiegato nella nota diffusa dall’ufficio stampa del musicista: "Paolo Belli non andrà in video nell’edizione 2026 di "Ballando con le stelle"".

Il ruolo dietro le quinte

L’assenza dal video non significa però che Paolo Belli sia stato escluso dal programma. La sua collaborazione con Ballando con le stelle continuerà infatti anche nella nuova stagione, seppure in una veste differente. Belli darà il proprio contributo alla realizzazione dello show dietro le quinte, mantenendo così un legame diretto con la trasmissione.

La nota dell’ufficio stampa di Belli chiarisce che la decisione è maturata: "Alla luce del percorso personale e professionale intrapreso da Belli negli ultimi mesi la Direzione Intrattenimento Prime Time Rai e l’artista non hanno ritenuto opportuna la sua presenza in Tv rispetto al contesto editoriale del talent show di Rai 1". Si tratta quindi di una modifica importante rispetto al passato, soprattutto per un volto che il pubblico associa da anni alla trasmissione, ma non di una rottura tra l’artista e la Rai.

La Rai guarda già al futuro

Ma c’è anche un’apertura verso il futuro, perché la Rai considera ancora l’artista una figura importante per le proprie produzioni e punta a riportarlo presto davanti alle telecamere. Lo stesso ufficio stampa sottolinea infatti che Belli rappresenta "una preziosa risorsa artistica per la Rai", aggiungendo di contare "di poterlo ritrovare presto protagonista in video nei prossimi progetti televisivi". Per l’edizione 2026 di Ballando con le stelle, dunque, il pubblico dovrà abituarsi a non vedere Paolo Belli in video, ma la sua presenza all’interno della squadra non verrà meno. Dopo la pausa degli ultimi mesi, il suo percorso professionale riparte quindi gradualmente, con un primo passaggio ancora dietro le quinte.

Potrebbe interessarti anche