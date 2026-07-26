Paolo Belli, i primi esiti dell'autopsia su Magnani: lo strazio dell'artista in una lettera alla madre. Tour cancellato Il cantante di Carpi ha deciso di fermare ogni attività artistica e ha scritto una lettera alla famiglia per chiedere scusa: il dolore di Paolo Belli per la morte di Alessandro Magnani

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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La tragedia che ha travolto Paolo Belli e la famiglia di Alessandro Magnani si è consumata il 13 luglio, su una strada di campagna a Cognento di Campagnola, in provincia di Reggio Emilia. Il cantante stava facendo un giro in bicicletta, mentre il 41enne, dipendente di una società di servizi e originario di Canolo di Correggio, stava uscendo da una casa per raggiungere la propria auto quando è avvenuto l’impatto.

Le condizioni di Alessandro Magnani sono apparse gravi fin dai primi minuti: soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale di Parma, è morto il giorno successivo, il 14 luglio. Anche Paolo Belli è stato condotto in ospedale, a Guastalla, soprattutto per lo choc, continuando a chiedere notizie dell’uomo investito, che aveva cercato di tenere sveglio in attesa che arrivassero i primi soccorsi.

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Il dolore di Paolo Belli e il tour cancellato

Di fronte a una tragedia così improvvisa, la carriera passa inevitabilmente in secondo piano: tutte le attività artistiche di Paolo Belli sono state sospese "fino a prossima comunicazione", come si legge sul sito ufficiale dell’artista e della sua PB Produzioni. Già nei giorni precedenti, dal profilo Instagram del musicista era scomparsa la locandina del Summer Tour 2026, che avrebbe dovuto portare la sua Big Band in giro per piazze, feste di paese ed eventi privati fino a metà settembre.

La scelta di bloccare il tour non è solo un atto dovuto ma anche la conferma (che di certo non era necessaria, per chi ne conosce la sensibilità) di un dolore che, secondo chi gli è vicino, ha letteralmente travolto l’artista carpigiano. Chi lo ha assistito in ospedale ha raccontato di un uomo sconvolto, incapace di pensare alla musica o al palco, concentrato solo sulla sorte di Magnani e sulla sofferenza dei suoi cari.

La lettera di scuse e di vicinanza alla mamma di Alessandro

Il gesto più significativo, finora, è racchiuso in una lettera di scuse che Paolo Belli ha voluto far recapitare alla mamma di Alessandro Magnani, la signora Lina, nel giorno del funerale del figlio. Il cantante ha incaricato il suo legale, l’avvocato Roberto Ghini, di consegnare la missiva ai legali della donna, scegliendo simbolicamente il momento dell’ultimo saluto, quando centinaia di persone si sono riunite nella chiesa dell’Immacolata Concezione di Reggio Emilia.

Nella lettera, Belli esprime la propria vicinanza, la partecipazione al lutto, la solidarietà e un enorme dispiacere per la morte di Alessandro, sottolineando quanto si senta vicino al dolore della famiglia. Non è un atto formale, ma il tentativo di stabilire un contatto umano in mezzo a una vicenda giudiziaria e mediatica che rischia di travolgere davvero tutti.

I primi esiti dell’autopsia e le indagini in corso

Intanto, sul piano delle indagini, l’attenzione è concentrata sull’autopsia disposta sul corpo di Alessandro Magnani, chiamata a chiarire le cause esatte del decesso. L’obiettivo è capire se la morte sia stata provocata da un trauma cranico fatale dovuto alla caduta dopo l’urto con la bici di Belli o se il 41enne sia stato colpito da un malore improvviso prima dell’impatto.

Secondo il medico legale che assiste la famiglia della vittima, i primi esiti dell’autopsia non mostrerebbero segni di patologie pregresse o problemi di salute evidenti, ma si tratta di risultati iniziali, in attesa degli approfondimenti definitivi. Come avviene di prassi in casi di questo tipo, il nome di Paolo Belli è stato iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di omicidio stradale, un atto necessario per consentire tutti gli accertamenti utili a ricostruire con precisione la dinamica.

In questa fase, tra relazioni tecniche, accertamenti e interrogativi aperti, restano soprattutto due dolori che si guardano da lontano: quello della famiglia di Alessandro Magnani, che ha perso un figlio e un amico, e quello di Paolo Belli, artista e uomo chiamato a convivere con il peso di un incidente che ha spezzato una vita e cambiato per sempre anche la sua. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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