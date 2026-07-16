Paolo Belli, il dramma dopo l'incidente col 41enne: “Sentivamo delle urla, lui provava a tenerlo sveglio". La ricostruzione Cosa sarebbe accaduto nei momenti successivi all'impatto: tra la richiesta di soccorsi, il tentativo di mantenere l'uomo vigile e la preoccupazione del musicista.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La dinamica dell’incidente che ha coinvolto Paolo Belli continua a essere al centro degli accertamenti della magistratura, ma nelle ultime ore sono emersi particolari che riguardano soprattutto ciò che sarebbe accaduto subito dopo l’impatto. Dettagli che restituiscono l’immagine di un uomo profondamente scosso, impegnato fin dai primi istanti a prestare aiuto ad Alessandro Magnani, il 41enne che purtroppo è deceduto dopo quasi due giorni di ricovero. Mentre gli investigatori lavorano per chiarire con precisione le cause e le circostanze dello scontro, le testimonianze raccolte nelle ore successive permettono di ricostruire il comportamento del musicista nei momenti più drammatici della vicenda.

Paolo Belli e i tentativi di tenere sveglio il 41enne dopo l’incidente

Secondo quanto emerso durante una puntata di La Vita in Diretta, Paolo Belli avrebbe compreso immediatamente la gravità della situazione. L’uomo coinvolto nell’incidente avrebbe infatti perso conoscenza poco dopo l’impatto, facendo scattare l’allarme tra i presenti. A raccontare quei concitati istanti è stata una residente della zona, che abita proprio nei pressi del luogo in cui si è verificato l’incidente. La donna ha riferito di aver sentito urla provenire dalla strada e di essere uscita per capire cosa stesse accadendo: "Sentivo delle urla, Belli che diceva all’uomo di non dormire e stare sveglio. Si vedeva che era grave. Cercavamo di tenerlo vigile finché non sono arrivati i soccorsi", ha raccontato la testimone Antonella.

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La richiesta di notizie sulle condizioni dell’uomo

Tra gli aspetti che più colpiscono del racconto dei presenti c’è anche la forte preoccupazione mostrata da Paolo Belli per le condizioni di Alessandro Magnani. Secondo alcune testimonianze, sarebbe stato proprio il musicista a contattare immediatamente il 118 dopo essersi reso conto della gravità della situazione. Nei momenti successivi avrebbe inoltre continuato a chiedere aggiornamenti sullo stato di salute dell’uomo. "Fatemi sapere come sta quell’uomo, come posso sapere qualcosa sulle sue condizioni", avrebbe detto ai presenti, manifestando un’evidente apprensione.

Lo choc e il silenzio dopo l’accaduto

La stessa testimone ha raccontato che l’artista le avrebbe spiegato, ancora sotto l’effetto dello choc, come l’uomo fosse apparso improvvisamente davanti a lui. "Ha detto che era arrivato fuori all’improvviso, come un fulmine", avrebbe riferito la donna. Successivamente il musicista sarebbe stato accompagnato in ospedale per accertamenti, soprattutto a causa del forte stato di turbamento riscontrato dai soccorritori. Da quel momento Belli ha scelto di mantenere il massimo riserbo sulla vicenda, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche, mentre proseguono le indagini che dovranno chiarire ogni aspetto dell’accaduto. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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