Paolo Belli è tornato a parlare della polemica nata durante la puntata di Ballando con le Stelle andata in onda ieri sera. Ospite di Da noi… a ruota libera nella puntata del 14 dicembre, il musicista ed ex co-conduttore del dance show di Rai 1 ha voluto fare una riflessione a freddo su quanto accaduto in studio. "Ascolto sempre gli altri e li rispetto, ma ieri ho risposto male e mi è dispiaciuto. Sarebbe stato meglio stare zitto", ha ammesso con grande sincerità.

Paolo Belli a Da Noi a Ruota Libera, le scuse dopo la polemica a Ballando con le stelle

Nel corso dell’intervista, Belli ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a far scoppiare la polemica ieri sera, quando è stato protagonista di un diverbio con la giudice Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima ha detto di aver apprezzato maggiormente il percorso di altri concorrenti, causando la reazione infuocata di Belli: "Io sono qui per ballare e spero che il pubblico mi porti in finale perché mi sto divertendo. Se poi la giuria da me vuole il gossip, ha sbagliato persona" le sue parole durante la semifinale. Questo pomeriggio, l’artista è tornato sulla vicendo spiegando i motivi che l’hanno spinto ad alzare i toni: "Volevo proteggere Anastasia e il nostro percorso. Il compito era imparare a ballare, non fare le prese", ha precisato. Belli non ha nascosto il proprio disappunto per alcune osservazioni ricevute. "Quando mi è stato detto che ero tornato nella mia comfort zone, ci sono rimasto male. Come balli avevamo provato tutto, non sapevamo più cosa fare".

Paolo Belli e la moglie Deanna

Durante l’intervista nello studio di Francesca Fialdini, ampio spazio è stato dedicato alla moglie Deanna, figura centrale nella sua vita. "Mi confronto sempre con lei. Quando abbiamo deciso di fare questa esperienza mi ha detto di non farmi vergognare e di rispettare Anastasia. Glielo chiedo ogni giorno: "Come sono andato?". Mi dice che è orgogliosa di me. Ma anche che ballo bene e che sono figo…". Belli qualche mese fa aveva raccontato del periodo difficile vissuto dalla moglie, che nel 2024 ha dovuto affrontare un serio problema di salute per fortuna superato nel migliore dei modi. In conclusione, ha condiviso una riflessione molto personale, sottolineando il valore del legame autentico con la sua compagna di vita: ‘Lei mi ha sposato quando non ero nessuno. Mi ama per quello che sono, non per quello che sono diventato’.

