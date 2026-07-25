Paolo Belli, il concerto annullato dopo l’incidente mortale preoccupa: tour a un passo dalla cancellazione e Ballando a rischio Dopo l’incidente che ha scosso il cantante e la cancellazione della prima data del tour estivo, aumentano i dubbi sul suo ritorno sul palco e sul futuro nella trasmissione di Rai 1.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il silenzio dopo il drammatico incidente e la cancellazione di una delle prossime date del tour stanno alimentando interrogativi sul futuro professionale di Paolo Belli. Il cantante e volto storico della televisione italiana non ha ancora diffuso comunicazioni ufficiali dopo quanto accaduto il 13 luglio.L’artista ha travolto un pedone di 41 anni, Alessandro Magnani, che è purtroppo deceduto il giorno successivo in ospedale. Belli, rimasto illeso ma sotto forte choc, è stato iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto per permettere tutti gli accertamenti sulla dinamica. Ora l’annullamento del concerto previsto a Merano ha fatto crescere le preoccupazioni, soprattutto perché arriva in un momento in cui si moltiplicano le ipotesi su un possibile passo indietro anche dal programma che lo ha reso uno dei protagonisti più amati del piccolo schermo, Ballando con le Stelle.

Paolo Belli, il concerto cancellato e il futuro del tour dopo l’incidente

A confermare lo stop della tappa altoatesina sono stati gli organizzatori dell’evento, che hanno spiegato che il concerto del 6 agosto è stato annullato "per motivi dell’artista". Una formula che, in assenza di una nota ufficiale da parte dell’entourage di Paolo Belli, lascia aperti diversi scenari e non permette al momento di avere certezze sulle prossime date. La cancellazione della serata di Merano rappresenta però un segnale importante, perché non riguarda soltanto un singolo appuntamento ma sembra mettere in discussione l’intero calendario estivo del cantante. Nei giorni successivi all’incidente era già scomparsa dai suoi profili social la locandina con tutte le date del Summer Tour 2026, alimentando ulteriormente i dubbi sulla possibilità di una ripresa immediata dell’attività dal vivo. Il concerto di Merano, inoltre, non era la prima occasione prevista dopo l’incidente. Prima di quella data erano infatti in programma altri appuntamenti, tra cui quello di Rende e quello di Monteprandone, previsto il 29 luglio. L’eventuale cancellazione di più tappe potrebbe quindi indicare una sospensione più ampia degli impegni musicali per il periodo estivo.

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L’incidente e il lungo silenzio di Paolo Belli

Dopol l’incidente e il suo evidente stato di choc Paolo Belli ha scelto di non rilasciare dichiarazioni pubbliche, mantenendo un profilo estremamente riservato. Anche il suo entourage, almeno per ora, non ha fornito aggiornamenti sulle condizioni personali dell’artista né sul destino degli appuntamenti già programmati. Proprio questo silenzio, unito allo stop dei concerti, ha fatto nascere le prime domande sulle conseguenze che questa vicenda potrebbe avere sulla sua carriera. Non si parla soltanto della musica, ma anche del suo ruolo televisivo, considerando il legame ormai storico con Ballando con le Stelle.

I dubbi sul rapporto con Ballando con le Stelle

Negli ultimi giorni hanno iniziato a circolare indiscrezioni secondo cui l’accaduto potrebbe portare Paolo Belli a valutare un possibile addio al programma di Rai 1, dove da anni è al fianco di Milly Carlucci con la sua orchestra e con la sua presenza diventata una vera colonna della trasmissione. Al momento, tuttavia, non esistono conferme ufficiali su un eventuale abbandono e ogni ipotesi resta legata a indiscrezioni. Il futuro televisivo e musicale di Paolo Belli dipenderà probabilmente dai prossimi sviluppi e dalla sua volontà di tornare gradualmente agli impegni che hanno caratterizzato la sua carriera.

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