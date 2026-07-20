Paolo Belli, attesa per l’autopsia della vittima del drammatico incidente. Il silenzio del volto di Ballando con le Stelle Continuano le indagini per fare chiarezza sull’incidente in bici che è costato la vita al pedone Alessandro Magnani: i dubbi delle persone a lui vicine

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il dramma dell’incidente è ancora vivido per Paolo Belli. Il co-conduttore di Ballando con le Stelle, infatti, è rimasto coinvolto in un incidente in bici mortale per Alessandro Magnani e, al momento, continuano le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto. Scopriamo tutte le ultime novità.

Incidente Paolo Belli, le ultime novità: l’autopsia e le indagini

Proseguono gli accertamenti sull’incidente stradale che lo scorso 13 luglio ha coinvolto Paolo Belli, volto storico di Ballando con le Stelle, e che è costato la vita ad Alessandro Magnani, 41 anni. In queste ore l’attenzione è concentrata sull’autopsia, ritenuta decisiva per chiarire le cause del decesso e verificare se, oltre ai traumi riportati nell’impatto, possa aver avuto un ruolo anche un eventuale malore. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il cantante sarebbe profondamente provato dall’accaduto e avrebbe manifestato il desiderio di incontrare i familiari della vittima. I suoi legali, gli avvocati Fregni e Vezzani, gli avrebbero però consigliato di attendere, evitando per il momento qualsiasi contatto diretto con la famiglia e mantenendo il massimo riserbo anche nei confronti dei media e dei social. Almeno per il momento, infatti, Paolo Belli non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sull’accaduto.

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Nel frattempo – come anticipato – resta aperta anche l’ipotesi di un malore accusato da Magnani prima della caduta, una possibilità che sarà valutata dagli specialisti incaricati dell’esame autoptico. La tesi, tuttavia, viene respinta dagli amici del quarantunenne. Come riporta la Gazzetta di Modena, alcune persone a lui vicine avrebbero dichiarato: "Alessandro era sano, era uno sportivo. Non capiamo come sia emersa questa ipotesi del malore. La mamma vuole sapere come stanno le cose, posto che questo non le ridarà indietro la luce dei suoi occhi".

Paolo Belli, cos’è successo al volto di Ballando con le Stelle: l’incidente mortale in bici

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata del 13 luglio a Cognento, nella Bassa Reggiana, tra i comuni di Correggio e Campagnola. Alessandro Magnani, impegnato per conto di una società di servizi nella consegna di avvisi riguardanti un’interruzione programmata dell’energia elettrica, aveva appena terminato alcune notifiche ed era diretto verso il veicolo parcheggiato in via Picenardi quando si è verificata la collisione con la bicicletta condotta da Paolo Belli. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo procedeva a velocità contenuta. Dopo l’impatto, il cantante ha immediatamente allertato il 118 e, durante i soccorsi, avrebbe chiesto ripetutamente aggiornamenti sulle condizioni del quarantunenne. Magnani è stato trasportato in elicottero all’Ospedale Maggiore di Parma, dove è morto il giorno successivo nonostante i tentativi dei medici. Paolo Belli ha invece riportato soltanto ferite lievi ed è stato dimesso dopo le cure ricevute in pronto soccorso.

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