Paolo Belli, l’appello (da brividi) di Pupo per il volto storico di Ballando con le stelle: “Non ti arrendere, sei stato sfortunato”
Il cantante toscano ha rivolto un messaggio pubblico alla spalla di Milly Carlucci, dopo l'incidente mortale in cui è rimasto coinvolto lo scorso luglio. Ecco i dettagli.
Pupo arriva in soccorso dell’amico Paolo Belli, dopo il caso mediatico che lo ha travolto dallo scorso luglio. Coinvolto in un incidente stradale in cui ha perso la vita il 41enne Alessandro Magnani, Belli quest’anno ha preferito non apparire in video a Ballando con le Stelle. E per rincuorarlo è intervenuto proprio il collega Pupo, all’interno della rubrica da lui curata su La Nazione. Una riflessione incentrata sul ruolo della ‘sfortuna’, quella del cantante toscano, e sull’importanza di non arrendersi di fronte alle avversità. Ecco in dettaglio che cosa ha detto.
Paolo Belli, l’appello di Pupo dopo l’incidente
Nel mezzo di una vicenda complicata, che dallo scorso luglio ha coinvolto lo storico protagonista di Ballando Paolo Belli, ecco uno spiraglio di luce. A regalarlo è stato Pupo, collega e amico di Belli da parecchi anni, che ha voluto dedicare la sua rubrica su La Nazione proprio alle vicissitudini che hanno travolto la spalla di Milly Carlucci. Come noto, lo scorso 13 luglio 2026 Belli è rimasto coinvolto in un incidente stradale in bicicletta, avvenuto nella campagna di Cognento di Campagnola Emilia. In quel frangente ha perso la vita il 41enne Alessandro Magnani, che si trovava sulla strada per ragioni di lavoro. Come conseguenza di quei fatti, la Procura di Reggio Emilia ha iscritto il cantante nel registro degli indagati per omicidio stradale.
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Nel suo appello, Pupo non è tronato sui dettagli dell’incidente, ma è partito da una riflessione generale sul ruolo della fortuna nelle nostre vite. "Nella vita la differenza la fa sempre la fortuna", ha scritto l’artista.
"La fortuna conta più dell’impegno, del talento e della cultura. Lo so, non è un bell’insegnamento, ma solo prendendo coscienza di questo, possiamo dare ancora più valore all’impegno e al sacrificio e, nello stesso tempo, accettare con meno frustrazione e meno angoscia gli eventi che riteniamo ingiusti"
Poi è arrivato il riferimento diretto all’amico: "Paolo Belli, per esempio, è stato molto sfortunato ed io, che mi ritengo un suo fraterno amico, mi permetto di dargli un consiglio. Non ti arrendere fratello, continua a ‘combattere’". E ancora: "Il mondo non ce l’ha con te, sei stato sfortunato ma, nella sfortuna, hai avuto modo di scoprire che intorno a te ci sono anche persone che ti vogliono bene che ti stimano e che non ti hanno abbandonato. E questa, credimi, è una fortuna immensa".
Una risposta pubblica a Pupo non è arrivata, al momento, ma certamente Belli lo avrà ringraziato privatamente per questo pensiero.
Il ruolo di Paolo Belli nella nuova edizione di Ballando con le stelle
Intanto Paolo Belli, d’accordo con la Rai, ha scelto di non apparire in video nell’edizione 2026 di Ballando con le Stelle. Tuttavia "continuerà a dare il suo apporto al programma collaborando dietro le quinte alla realizzazione dell’edizione 2026", come ha spiegato in una nota l’azienda. "Il rapporto resta solido e Paolo Belli rappresenta una preziosa risorsa artistica per la Rai, che conta di poterlo ritrovare presto protagonista in video nei prossimi progetti televisivi".
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