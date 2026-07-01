Paola Perego rivela i segreti sul matrimonio con Lucio Presta: "Dormiamo in camere separate, non deve tradirmi con chi conosco" La confessione che ha sorpreso il pubblico: ecco come la conduttrice e l'ex braccio destro di Bonolis, Lucio Presta, hanno trovato il loro equilibrio.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Paola Perego ha raccontato senza filtri alcuni aspetti molto privati del rapporto con il marito Lucio Presta, offrendo uno spaccato inedito di una delle unioni più longeve del mondo dello spettacolo. Durante un incontro pubblico al Passaggi Festival di Fano, la conduttrice ha parlato della vita quotidiana condivisa con il noto manager televisivo, spiegando come, dopo tanti anni insieme, il segreto della serenità di coppia sia passato anche attraverso scelte che per qualcuno potrebbero sembrare insolite.

Paolo Perego e Lucio Presta: la scelta delle camere separate

Tra le rivelazioni che hanno attirato maggiormente l’attenzione c’è quella relativa alle camere da letto separate. Una decisione che, come ha precisato la stessa Perego, non è nata da una crisi o da un allontanamento sentimentale, ma da una necessità molto concreta legata alle sue abitudini notturne: "Io di notte ho sempre gli incubi: parlo, canto, mi alzo, sono sonnambula. Lui ha il sonno leggero e non dormiva mai", ha raccontato la conduttrice, spiegando che inizialmente Presta era piuttosto restio all’idea di dormire in una stanza diversa. Con il tempo, però, la situazione è cambiata e il marito avrebbe scoperto i benefici di un riposo finalmente regolare. Secondo Perego, quella scelta si è trasformata in una vera e propria liberazione per entrambi. Da una parte lui ha potuto recuperare le sue ore di sonno, dall’altra lei ha smesso di vivere con il timore di disturbare il compagno durante la notte. Non a caso la presentatrice è arrivata a definire questa soluzione "una forma di grande civiltà", sottolineando come ogni coppia debba trovare il proprio equilibrio senza lasciarsi condizionare da modelli prestabiliti.

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La seconda casa, il bisogno di riscoprirsi e l’ironia sul tradimento

Ma le particolarità della loro relazione non finiscono qui. Perego ha infatti raccontato di possedere una piccola abitazione separata da quella condivisa con il marito, un luogo nel quale ogni tanto si rifugia per trascorrere qualche giorno da sola. "Ogni tanto scappo e vado una settimana in quella casa. Lui mi chiama, mi viene a prendere, mi porta a cena e poi mi riporta a casa mia. Così ci si rinnova, ci si riscopre", ha spiegato.

Nel corso dell’incontro si è parlato anche di tradimenti, argomento affrontato dalla conduttrice con il tono diretto e ironico che da sempre la contraddistingue: "Io dico sempre a mio marito: se devi tradirmi, fallo bene, non me lo far scoprire. Però se ti becco ti rovino", ha dichiarato sorridendo. Accanto alla battuta, Perego ha però spiegato di avere una regola molto precisa, quella che lei stessa definisce "l’etica delle corna". Per la conduttrice esistono infatti limiti che non dovrebbero mai essere superati, soprattutto quando entrano in gioco persone conosciute o appartenenti alla propria cerchia di amicizie.

La rinascita dopo gli attacchi di panico

Durante la conversazione c’è stato spazio anche per un tema molto più delicato, quello degli attacchi di panico che per anni hanno condizionato la sua vita. Perego ha ricordato il lungo percorso affrontato per uscirne, spiegando come la psicoterapia cognitivo-comportamentale e le cure adeguate abbiano rappresentato una svolta fondamentale. Oggi guarda a quel periodo con maggiore serenità e consapevolezza. "Quando finalmente ti conosci, hai il piacere di stare con te e ti piaci con tutti i tuoi difetti. Io ho imparato a piacermi", ha raccontato.

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