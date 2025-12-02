Trova nel Magazine
Paola Perego, caduta rovinosa dalle scale al GialappaShow: cosa è successo (e cosa c'entra il Mago Forest)

La co-conduttrice dello show comico, nella puntata di ieri sera, è caduta durante la sua discesa dalle scale, commentando poi l’episodio anche sui social.

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GialappaShow su Tv8, condotta come sempre dal Mago Forest accompagnato da una co-conduttrice d’eccezione. Per la serata è stata scelta Paola Perego, la quale si è resa protagonista di un’entrata in studio veramente ad effetto. La discesa dalle scale a chiocciola si è infatti rivelata più difficile e pericolosa del previsto, tanto che la conduttrice si è ritrovata prima a scivolare, riuscendo a riprendersi senza dare troppo nell’occhio, e poi a cadere a terra proprio alla fine della scala. Un momento che la stessa Paola ha poi commentato anche attraverso i social: ecco cosa è successo.

GialappaShow, Paola Perego cade dalle scale

Ebbene sì, quella di Paola Perego al GialappaShow è stata senza dubbio un’entrata ad effetto, durante la quale la conduttrice ha dimostrato ancora una volta, e letteralmente, di sapersi rialzare ad ogni caduta. Chiamata in studio in veste di co-conduttrice accanto al Mago Forest, Paola è scesa dalla scala a chiocciola riuscendo prima a riprendersi da una piccola scivolata, e terminando poi il suo ingresso con una caduta. Il Mago Forest le è subito corso in contro, ma Paola, con grande prontezza, si è subito rialzata ridendo per il piccolo incidente.

Insomma, nessuna conseguenza per la conduttrice che si è ripresa immediatamente portando avanti egregiamente la serata in compagnia di tanti ospiti e rendendosi protagonista di numerosi sketch accanto all’iconico Michele Foresta. La stessa Paola ha poi riproposto il video della sua caduta anche sui social, commentando ironicamente: "Forest dà alla testa".

Paola Perego e i recenti problemi di salute: "Avevo un cancro"

Paola Perego è senza dubbio une delle conduttrici più apprezzate del panorama italiano e presto avremo modo di vederla ancora in tv con nuovi progetti. Un momento dunque molto florido dopo un periodo non semplice per la conduttrice, che durante un’intervista a Ok Salute ha raccontato di essersi sottoposta a un’operazione dopo aver scoperto un tumore al rene.

"Ogni anno faccio gli esami del sangue e un’ecografia addominale. Da una di queste ecografie il medico si è accorto che c’era qualcosa che non andava al rene. Immediatamente abbiamo approfondito con una Tac total body e la diagnosi è stata di carcinoma. Insomma, avevo un cancro. All’inizio ho subito reagito e quasi non ho avuto paura. Mi hanno operata poco dopo". Per fortuna tutto è finito per il meglio, e la stessa Paola ha invitato le persone a non sottovalutare mai il potere della prevenzione.

