Paola Perego, la confessione su Tale e Quale: “Non dissi subito sì, è impegnativo come show”, poi la rivelazione sui privilegi La conduttrice ha parlato della nuova avventura in tv nel cast di Carlo Conti e fatto un bilancio della carriera: “Ho dimostrato quello che dovevo dimostrare”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Paola Perego si (ri)mette in gioco. Chiusa l’esperienza al timone di Citofonare Rai 2, infatti, la conduttrice lombarda è pronta per una nuova avventura televisiva all’interno del cast di Tale e quale show. Un vero e proprio spartiacque per la lunga carriera nel mondo dello spettacolo dell’ex volto Mediaset, che ha parlato proprio di questo momento particolare in una lunga intervista al Giffoni Film Festival. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Paola Perego e la scelta su Tale e quale show: l’ammissione della conduttrice

Intervistata da Today.it a margine del Giffoni Film Festival, Paola Perego ha raccontato il momento di serenità che sta vivendo, la decisione di partecipare alla prossima edizione di Tale e quale show e anche la sua riflessione sul rapporto tra adulti e nuove generazioni. La novità più attesa riguarda proprio il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Perego ha ammesso che accettare non è stato immediato, ma alla fine ha prevalso la voglia di divertirsi: "Non ho detto sì subito, non è stata semplice prendere questa decisione, ma mi diverte da morire l’idea di travestirmi e cantare, perché io mi sento cantante pur essendo stonata, quindi mi diverte da morire questa cosa". Alla domanda su quale artista vorrebbe interpretare, la conduttrice ha spiegato di non averci ancora pensato, sottolineando che la scelta è stata molto recente: "Dire di sì – perché comunque è impegnativo come programma – non è stato semplice, per cui è una cosa fresca fresca, ancora non ci ho messo la testa. Ma io poi, sai, essendo cantante dentro posso fare chiunque.".

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La carriera di Paola Perego in tv e la soddisfazione per i traguardi raggiunti

Paola Perego ha poi tracciato un bilancio della sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo, senza nascondere la gratitudine per quanto ricevuto. "Mi ha solo dato. Mi ha solo dato perché mi sono potuta togliere delle soddisfazioni incredibili, ho potuto crescere due figli comodamente con la babysitter. Ci vengo da una famiglia molto modesta, mai nella vita avrei pensato di arrivare a questi livelli." E ha aggiunto una riflessione sul privilegio del suo mestiere: "Questo è un lavoro così bello che lo scegli, lo faresti gratis e ti pagano pure. Comunque è meglio che andare in miniera." Oggi, a sessant’anni, la conduttrice racconta di vivere una fase particolarmente serena della propria vita: "Ormai quello che dovevo dimostrare ho dimostrato, ho raggiunto i miei sessant’anni, ho iniziato anche con i podcast che mi divertono da morire, faccio quello che mi diverte. È un periodo sereno, sì, molto sereno".

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