Paola Perego, la confessione su Tale e Quale: “Non dissi subito sì, è impegnativo come show”, poi la rivelazione sui privilegi
La conduttrice ha parlato della nuova avventura in tv nel cast di Carlo Conti e fatto un bilancio della carriera: “Ho dimostrato quello che dovevo dimostrare”
Paola Perego si (ri)mette in gioco. Chiusa l’esperienza al timone di Citofonare Rai 2, infatti, la conduttrice lombarda è pronta per una nuova avventura televisiva all’interno del cast di Tale e quale show. Un vero e proprio spartiacque per la lunga carriera nel mondo dello spettacolo dell’ex volto Mediaset, che ha parlato proprio di questo momento particolare in una lunga intervista al Giffoni Film Festival. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Paola Perego e la scelta su Tale e quale show: l’ammissione della conduttrice
Intervistata da Today.it a margine del Giffoni Film Festival, Paola Perego ha raccontato il momento di serenità che sta vivendo, la decisione di partecipare alla prossima edizione di Tale e quale show e anche la sua riflessione sul rapporto tra adulti e nuove generazioni. La novità più attesa riguarda proprio il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Perego ha ammesso che accettare non è stato immediato, ma alla fine ha prevalso la voglia di divertirsi: "Non ho detto sì subito, non è stata semplice prendere questa decisione, ma mi diverte da morire l’idea di travestirmi e cantare, perché io mi sento cantante pur essendo stonata, quindi mi diverte da morire questa cosa". Alla domanda su quale artista vorrebbe interpretare, la conduttrice ha spiegato di non averci ancora pensato, sottolineando che la scelta è stata molto recente: "Dire di sì – perché comunque è impegnativo come programma – non è stato semplice, per cui è una cosa fresca fresca, ancora non ci ho messo la testa. Ma io poi, sai, essendo cantante dentro posso fare chiunque.".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La carriera di Paola Perego in tv e la soddisfazione per i traguardi raggiunti
Paola Perego ha poi tracciato un bilancio della sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo, senza nascondere la gratitudine per quanto ricevuto. "Mi ha solo dato. Mi ha solo dato perché mi sono potuta togliere delle soddisfazioni incredibili, ho potuto crescere due figli comodamente con la babysitter. Ci vengo da una famiglia molto modesta, mai nella vita avrei pensato di arrivare a questi livelli." E ha aggiunto una riflessione sul privilegio del suo mestiere: "Questo è un lavoro così bello che lo scegli, lo faresti gratis e ti pagano pure. Comunque è meglio che andare in miniera." Oggi, a sessant’anni, la conduttrice racconta di vivere una fase particolarmente serena della propria vita: "Ormai quello che dovevo dimostrare ho dimostrato, ho raggiunto i miei sessant’anni, ho iniziato anche con i podcast che mi divertono da morire, faccio quello che mi diverte. È un periodo sereno, sì, molto sereno".
Potrebbe interessarti anche
Paola Perego rivela i segreti sul matrimonio con Lucio Presta: "Dormiamo in camere separate, non deve tradirmi con chi conosco"
La confessione che ha sorpreso il pubblico: ecco come la conduttrice e l'ex braccio ...
Citofonare Rai 2, Perego e Barale chiudono con riprese d'emergenza: telecamere spente all'improvviso. Cosa è successo
Un imprevisto rischia di bloccare l'ultima puntata del programma della domenica di R...
Palinsesti Rai 2026/2027, gli esclusi di lusso da Mammucari a Barale. E Guaccero perde il ‘treno’ Domenica In
La presentazione oggi, 3 luglio 2026, dei programmi per la prossima stagione ha lasc...
Antonella Clerici e Paola Perego, i guadagni delle conduttrici: l'agente svela tutto
A quanto ammontano gli ingaggi di Antonella Clerici e Paola Perego, due tra i volti ...
La Rai che verrà, tutti gli esclusi: da Mammucari a Strabioli, chi resta fuori
Con la presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti della stagione 2026/27 sempre pi...
Tale e Quale Show 2026, Carlo Conti svela (a sorpresa) il cast della nuova edizione: ecco chi ci sarà
Il conduttore Rai ha rivelato con una storia su Instagram l'identità dei partecipant...
Palinsesti Rai 2026/2027, le novità del daytime: Mara Venier cambia Domenica In, cancellato Citofonare Rai 2, Sottile a Ore 14 (ma senza Far West)
In occasione della presentazione dei palinsesti Rai 2026/2027, è stata anche present...
Orietta Berti punge Stefano De Martino: "A Sanremo doveva restare Carlo Conti, ha ancora idee giovani. Tante responsabilità"
La cantante si sbilancia sul futuro del Festival, difende il lavoro di Carlo Conti e...