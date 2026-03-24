Paola Penzo, chi è la moglie di Gino Paoli: tre figli, il lavoro insieme e il rapporto con Ornella Vanoni Da più di trent’anni il cantante era sposato con l’autrice di alcuni suoi brani (con i quali aveva anche partecipato a Sanremo): tutta la loro storia

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei più grandi nomi della storia della canzone italiana e si stringe intorno al dolore di Paola Penzo. La morte di Gino Paoli, infatti, lascerà un vuoto incolmabile nella musica nostrana così come nella vita della moglie del cantante. I due erano sposati da più di trent’anni e dal loro matrimonio sono nati tre figli, ma anche tante canzoni scritte insieme. Scopriamo tutta la loro storia.

Chi è Paola Penzo, la moglie di Gino Paoli

Da ‘La gatta’ a ‘Vivere ancora’ fino a ‘Senza fine’, ‘Un uomo vivo’ e, ovviamente, ‘Il cielo in una stanza’ e tanti altri capolavori della canzone italiana: Gino Paoli è stato uno degli artisti più influenti di sempre e la sua scomparsa lascia ovviamente un vuoto sia nel mondo della musica sia nella vita dei suoi cari, rimasti al suo fianco nelle ultime ore. Come fatto sapere dalla famiglia tramite una nota, infatti, il cantante si è spento oggi martedì 24 marzo 2026 all’età di 91 anni "in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari".

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Dal 1991 Gino Paoli era sposato con Paola Penzo, autrice modenese con la quale collaborò anche per alcuni brani tra i quali ‘Questa volta no’ e ‘Un altro amore’, in gara al Festival di Sanremo rispettivamente nel 1989 e nel 2002. In più di trent’anni di matrimonio i due hanno avuto tre figli: Nicolò, nato nel 1980, Tommaso, venuto alla luce nel 1992, e Francesco, nel 2000.

Gino Paoli, la vita privata e il rapporto con Ornella Vanoni

Dietro una carriera segnata da alcuni dei più grandi successi di sempre della musica italiana, la vita privata di Gino Paoli è stata turbolenta, soprattutto in alcuni anni segnati anche dagli abusi di alcol e droghe. A livello sentimentale Paoli nel 1954 conobbe Anna Fabbri, sposata l’anno successivo, con la quale nel 1964 ebbe il primo figlio Giovanni, scomparso prematuramente nel 2025. Negli anni Sessanta il cantante fece invece parlare di sé per la relazione con l’attrice ancora minorenne Stefania Sandrelli, dalla quale ha avuto la figlia Amanda (con la quale ha anche duettato per il classico Disney La Bella e la Bestia). Nata anche lei nel 1964, Amanda Sandrelli ha sempre considerato la seconda moglie del padre, Paola Penzo, una sorta di seconda mamma. Paola ha sempre avuto un ottimo rapporto anche con Ornella Vanoni, storica compagna di Paoli negli anni Sessanta. Le due si frequentavano anche e lo scorso novembre fu proprio la moglie del cantante a dover annunciare la triste notizia della scomparsa di Ornella al marito.

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