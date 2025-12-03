Paola Marella, la scoperta toccante del figlio dopo la morte: “C’era scritto: voglio vivere”
Il figlio dell’architetto e personaggio televisivo ha pubblicato gli scatti che la madre conservava in una cartella nominata ‘Voglio vivere’
È passato ormai più di un anno dalla scomparsa di Paola Marella, che ha lasciato un vuoto non solo nel mondo dell’architettura, ma anche in quello televisivo. Fatale per l’ex volto di Real Time è è stato un tumore al pancreas, arivato dopo una lunga battaglia anche contro il cancro al seno. Nella giornata di oggi mercoledì 3 dicembre 2025 il figlio di Paola ha pubblicato alcune foto inedite della madre, svelando anche un dettaglio particolarmente toccante. Scopriamo tutti i dettagli.
Paola Marella, la fondazione nata dopo la sua morte
Il 21 settembre 2024 a Milano è venuta a mancare Paola Marella, noto architetto salito alla ribalta anche nel mondo del piccolo schermo come volto simbolo di Real Time e del programma Cerco casa disperatamente. La conduttrice è scomparsa all’età di 61 anni, portata via da un carcinoma del pancreas diagnosticatole nel 2021, dopo una battaglia durata oltre nove anni contro un cancro al seno. Dopo la morte di Paola ci hanno pensato il marito Domenico e il figlio Nicola a portare avanti non solo il ricordo, ma anche la vera e propria lotta affrontata dall’architetto nei suoi ultimi anni di vita. I due hanno dato vita alla Fondazione Paola Marella, nata con "l’obiettivo di migliorare l’approccio alla diagnosi e alla cura dell’adenocarcinoma al pancreas".
Le nuove foto dell’architetto pubblicate dal figlio: il dettaglio che fa emozionare i social
Negli ultimi mesi il profile Instagram di Paola Marella è rimasto attivo per ricordare l’architetto e personaggio televisivo, ma anche e soprattutto per condividere le iniziative della fondazione creata dal marito Domenico e il figlio Nicola. È stato proprio quest’ultimo, nella giornata di oggi mercoledì 3 dicembre 2025, a pubblicare alcuni scatti inediti della madre. Nelle foto si può vedere il figlio baciare affettuosamente la madre e i due in vacanza al mare insieme, ma è stato soprattutto un dettaglio a dir poco toccante a spingere Nicola a condividere le immagini: "‘Voglio Vivere’. Paola aveva chiamato così la cartella sul computer con tutte le foto degli ultimi anni. Un mantra, una verità semplice e al tempo stesso potentissima. Abbiamo trovato quella cartella dopo che lei se n’era già andata, e dentro c’era tutta la sua voglia di vivere".
