Paola Iezzi in 'Iezz we can', per la prima volta senza Chiara: il nuovo show da solista è un successo Live show IEZZ WE CAN, una nuova avventura da solista per la giudice di X Factor: "Emozioni che non potrò mai dimenticare".

‘IEZZ WE CAN!!!‘, si chiama così il nuovo progetto musicale di Paola Iezzi, che la vede per la prima volta sul palco senza la sorella Chiara. Una nuova sfida per questo 2026 che la giudice di X Factor ha scelto di affrontare tutta da sola e che, finora, è stata un successo. Nelle cinque date al RedRoom Members Club di Milano, l’artista ha registrato un tutto esaurito, confermando così che la dimensione più intima e diretta del live show è stata una scelta azzeccata. Iezzi, però, non era certo completamente sola sul palco: oltre alla band live che l’ha accompagnata nelle due ore e passa di spettacolo, anche tanti b. Amici, colleghi e compagni di viaggio come Big Mama, Ambra Angiolini, Francesco Gabbani, Manuel Agnelli, Myss Keta, Jake La Furia, Ivana Spagna e Fabio Rovazzi. Ma anche la vincitrice di X Factor 2025, Roberta Scandurra, Mayu, Viscardi, Barbara D’Urso, Elenoire Ferruzzi e molti altri.

Paola Iezzi è sold out senza Chiara: cosa fa da sola sul palco

Niente telefonini, ambiente intimo, tante battute, dialogo stretto con il pubblico, sketch e racconti di vita, conditi da risale e, ovviamente, la musica: brani da solista, successi del duo ‘Paola&Chiara’, cover, duetti con gli ospiti e anche qualche fuori programma. Così Paola Iezzi ha pensato e realizzato il suo nuovo live show ‘IEZZ WE CAN!!!‘: cinque appuntamenti a Milano, prodotti da Vivo Concerti, e andati subito sold out. Una nuova avventura per la cantante, che ha scelto di vivere da sola senza la sorella Chiara, per ritrovare una nuova dimensione di se stessa e della sua musica, ma anche per creare qualcosa di speciale con il pubblico.

"La prima giornata di show mi ha regalato il coraggio di affrontare un palco da sola, accogliendo amici, colleghi e il mio amato pubblico

Emozioni che non potrò mai dimenticare", ha scritto Iezzi su Instagram spiegando il suo stato d’animo dopo la prima serata. E poi: "Questa è una missione collettiva : ‘Se restiamo insieme, niente può far male’ finché la musica oltrepassa le barriere", ha ribadito ancora ringraziando i fan che l’hanno sostenuta e i colleghi con cui ha duettato: "Sul mio palco un sogno che si avvera: cantare con @ivanaspagnaofficial due tra le mie big hits preferite evah! E subito dopo con me ancora le meravigliose donne artiste @_giuliavecchio_, @lowrah____ e @francamente_francamente. Plus, un fuori programma: graditissima incursione (cantata e ballataaaa) del "mio" adorato @iampierc su Vamos a bailar!".

