Verissimo, Paola Iezzi e la scelta di non avere figli: "Quando mi guardo indietro non ho rimpianti". E sul matrimonio con il compagno fa una rivelazione
Nel corso della puntata di Verissimo, Paola Iezzi ha parlato del rapporto con il compagno Paolo e ha svelato perché non ha voluto figli
La domenica pomeriggio è diventata un appuntamento fisso per molti grazie a Verissimo, lo show condotto da Silvia Toffanin. Ogni settimana il programma propone interviste e racconti legati ai protagonisti più noti dello spettacolo. Il format riesce a mantenere alta l’attenzione del pubblico grazie a storie personali e momenti emotivi. Nella puntata in onda oggi, domenica 19 aprile, Paola Iezzi è intervenuta nel corso della puntata. Di seguito l’intervista completa.
Verissimo, Paola Iezzi e il rapporto con il compagno Paolo
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Nel salotto di Verissimo, Paola Iezzi ha raccontato alcuni aspetti della sua relazione con il compagno Paolo, descrivendolo come una persona concreta e poco incline ai grandi gesti romantici. Secondo la cantante, il suo modo di dimostrare affetto passa soprattutto attraverso azioni pratiche e attenzione quotidiana, più che attraverso regali tradizionali. "Quando deve dimostrare l’affetto lo fa con i gesti, fa delle cose per te, per dimostrare che ti è vicino. Non è che regala le rose rosse o fa gesti romantici ma è una persona molto solida, concreto", ha spiegato. Ha poi ricordato un episodio affettuoso dei primi tempi insieme: "Il primo anno che ci siamo conosciuti lui al primo compleanno insieme mi ha regalato un massaggiatore automatico per i piedi visto che portavo sempre i tacchi. E’ stato molto tenero".
Nel tempo il loro rapporto è diventato sempre più complice, anche se caratterizzato da un carattere preciso e a volte critico da parte di lui. "Nel tempo siamo diventati complici, lui è criticone ma quando finisco la performance al massimo mi dice che sono andata bene. E’ precisino", ha aggiunto. Paola ha anche raccontato di non essere gelosa, mentre lui lo sarebbe un po’, anche se tende a non mostrarlo. "Io non sono gelosa, anche io ho il mio pubblico. Lui è un po’ geloso a volte ma non lo darebbe mai a vedere. E’ una persona stabile, una roccia", ha detto.
La cantante ha poi rivelato che in passato c’è stata anche una proposta di matrimonio, ma senza sviluppi concreti. "C’era stata una proposta di matrimonio ma il matrimonio mi crea un po’ di ansia". Infine, ha affrontato il tema della maternità, spiegando una scelta consapevole e condivisa con il compagno. "Ho scelto di non essere mamma e Paolo ha accettato la mia scelta. Il mio progetto con Chiara si era allentato e capivo che le cose stavano scricchiolando. Dovevo faticare per ricreare una storia nuova e lui si stava costruendo in quel momento. Sapevamo che se avessimo avuto figli questo non sarebbe stato possibile. Ho deciso con grande onestà e a malincuore di rinunciare. Quando mi guardo indietro penso di aver fatto la scelta giusta, non la rimpiango".
La storia d’amore con Paolo Santambrogio e la proposta di matrimonio
Il legame tra Paolo Santambrogio e Paola Iezzi è sempre stato caratterizzato da grande riservatezza, con entrambi attenti a mantenere la loro vita privata lontana dall’attenzione mediatica. La cantante ha raccontato in passato che il compagno ha evitato fin dall’inizio qualsiasi forma di esposizione pubblica legata al suo nome. La loro relazione è iniziata ufficialmente nel 2007, consolidandosi nel tempo con naturalezza. Dopo circa sette anni di fidanzamento, Santambrogio ha deciso di chiederle di sposarlo.
Paola ha ricordato più volte con ironia quel momento speciale, avvenuto in una situazione quotidiana e senza particolare preparazione estetica. "Quando me l’ha chiesto ero in tuta, struccata e con il mollettone fra i capelli", ha raccontato. La proposta ha segnato una tappa importante della loro storia, anche se la coppia ha sempre mantenuto un approccio molto discreto alle questioni personali. Santambrogio, secondo la cantante, ha una visione poco legata alle tradizioni religiose e formali. "Lui è agnostico e non battezzato, non so se ci sposeremo in chiesa", aveva spiegato.
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