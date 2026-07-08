Paola Ferrari ‘vede’ l’addio alla Rai: “Ultimo Mondiale, poi vado via”. Poi si paragona a Selvaggia Lucarelli (e sogna Chi l'ha visto) Dopo telecamere e una carriera costruita tra sport, polemiche e grandi eventi, la storica giornalista rivela che questa potrebbe essere la sua ultima Coppa del Mondo in Rai.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dopo una carriera lunga e ricca di esperienze nel giornalismo sportivo televisivo, Paola Ferrari ha deciso di guardare avanti e di immaginare un futuro diverso. La storica conduttrice dei pre e post partita dei Mondiali di calcio su Rai1, protagonista anche nell’attuale edizione della manifestazione, ha infatti annunciato che quello in corso sarà con ogni probabilità il suo ultimo Mondiale sulle reti del servizio pubblico. Una dichiarazione che ha subito attirato l’attenzione del pubblico, anche perché accompagnata da alcune riflessioni sulla sua carriera, sulle critiche ricevute nel tempo e persino da un curioso paragone con Selvaggia Lucarelli.

Paola Ferrari: l’annuncio sul suo futuro e sui mondiali di calcio

Intervistata dal settimanale Chi, Paola Ferrari ha spiegato di sentirsi soddisfatta del rapporto costruito negli anni con il pubblico televisivo: "Dopo tanti anni credo, senza falsa modestia, di avere un mio pubblico", ha dichiarato, rivendicando il percorso professionale che l’ha portata a diventare uno dei volti più riconoscibili dell’informazione sportiva italiana. La giornalista ha poi rivelato che questo sarà il suo ultimo Mondiale con la Rai, spiegando che il pensionamento non sarebbe ormai lontano: "Fra uno o due anni vado in pensione e, magari, il prossimo lo seguirò per un podcast, vediamo cosa succederà". Una prospettiva che lascia aperta la porta a nuove esperienze, pur segnando la fine di un lungo capitolo della sua carriera televisiva.

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Le critiche e il desiderio di una nuova sfida

Nel corso dell’intervista, Ferrari ha affrontato anche il tema delle critiche ricevute negli anni. Commentando alcune osservazioni del critico televisivo Aldo Grasso, ha preferito mantenere un profilo basso: "Per me è un critico geniale, bravissimo, e quindi accetto la critica, però non la commento". Nonostante una carriera legata soprattutto allo sport, la giornalista ha confessato che esiste un programma che le piacerebbe condurre. Si tratta di Chi l’ha visto?, trasmissione che segue da tempo e che considera particolarmente interessante.:"Ma non me lo chiedono, quindi non mi pongo la domanda, c’è chi è più adatto", ha precisato con onestà.

Gli ostacoli incontrati lungo il percorso

Ferrari ha ricordato anche alcuni momenti difficili vissuti in ambito professionale, raccontando di essere stata esclusa in passato da importanti appuntamenti sportivi nonostante i risultati ottenuti. Un episodio che, a suo dire, avrebbe potuto scoraggiarla ma che invece l’ha spinta a continuare con determinazione: "Se sono ancora qui, vuol dire che non mi sono abbattuta", ha affermato.

Il paragone con Selvaggia Lucarelli

Paola Ferrari ha riconosciuto durante l’intervista una certa affinità caratteriale con la giornalista e opinionista Lucarelli, spiegando: "Posso in qualche modo assomigliare a Selvaggia Lucarelli, che è una donna molto libera e intelligente". Un paragone che ha sorpreso molti osservatori, ma che Ferrari ha motivato facendo riferimento alla forte personalità e all’indipendenza di pensiero che, a suo giudizio, accomunerebbero entrambe. Con l’annuncio del possibile ritiro dalla televisione sportiva, si chiude così una fase importante del percorso professionale di Paola Ferrari. Intanto una cosa appare certa: il suo nome continuerà a far discutere e a occupare un posto speciale nella memoria degli appassionati di sport e televisione.

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