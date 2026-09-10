Paola Cortellesi, dopo l’acclamato C’è Ancora Domani porta a Venezia 83 Peccato. Ma la vera sorpresa è un’altra (ed è da brividi) Dopo il successo record del suo primo film da regista, l'attrice italiana torna dietro la macchina da presa: tutto ciò che sappiamo sul suo nuovo film.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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È una delle attrici più amate dal pubblico italiano e internazionale e, il suo debutto alla regia con C’è Ancora Domani è stato un successo clamoroso. Paola Cortellesi si riprende grazie a un doppio appuntamento che la vede molto impegnata. L’artista romana, infatti, sta lavorando al suo secondo film in qualità di regista, mentre come attrice partecipa a una delle produzioni più originali presentate quest’anno alla Mostra del Cinema di Venezia 83, ovvero, la serie TV Peccato.

Paola Cortelle, cosa sappiamo nuovo film da regista Tutto Quello Che Conta

Dopo il successo di C’è Ancora Domani, Paola Cortellesi si prepara a tornare dietro la macchina da presa con un nuovo progetto cinematografico, le cui riprese dovrebbero entrare nel vivo l’11 settembre tra Roma, Cinecittà e altre location italiane. Tra i titoli provvisori circolati in queste settimane, quello più insistente è Tutto Quello Che Conta. La sceneggiatura dovrebbe essere firmata ancora una volta da Paola Cortellesi insieme a Furio Andreotti e Giulia Calenda, già suoi collaboratori per il film d’esordio, confermando così la continuità della squadra creativa che ha reso possibile il precedente successo. Al momento non ci sono conferme ufficiali definitive su titolo, trama completa e cast, ma l’attesa attorno al progetto è già altissima, complice il clamore suscitato dalla sua opera precedente.

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Paola Cortellesi tra i protagonisti a Venezia 83 con la serie Peccato

Ma questa non è l’unica novità che la riguarda. Paola Cortellesi è nel cast di Peccato, la nuova serie di Valerio Vestoso e con protagonista Emanuela Fanelli. La storia si svolge ne 2049: Emanuela Fanelli ha 63 anni, ormai lontana dai riflettori e ritirata in completo isolamento in Valle d’Aosta. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è stata cancellata e lei stessa è stata emarginata a causa di un errore commesso molti anni prima. La serie è composta da sei episodi di circa 50 minuti l’uno, e il cast vanta la presenza, oltre a Cortellesi, di Alessandro Borghi, Sabrina Ferilli, Ferzan Özpetek, Valerio Mastandrea, Anna Bonaiuto, Geppi Cucciari e Massimo De Lorenzo, insieme a tanti volti del mondo dello spettacolo e del giornalismo italiano. La serie sarà disponibile in streaming su HBO Max dal 2 ottobre, con un nuovo episodio ogni venerdì.

Paola Cortellesi, il debutto che ha fatto la storia con il film C’è Ancora Domani

Come abbiamo già detto, Cortellesi ha debuttato alla regia con C’è Ancora Domani, uscito nel 2023. Il film ha conquistato pubblico e critica, imponendosi come uno dei maggiori successi cinematografici degli ultimi anni. Premiato con sei David di Donatello e protagonista di incassi record, è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma nel 2023 e, dopo l’uscita nelle sale, ha raggiunto quasi 37 milioni di euro al botteghino, diventando il film più visto dell’anno. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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