Paola Cortellesi di nuovo al cinema dopo C'è ancora domani: quando esce il nuovo film? Iniziate a Roma le riprese della seconda pellicola della regista capitolina, il cui titolo è ancora provvisorio: ecco la trama e il cast

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Dopo il clamoroso successo con C’è ancora domani, Paola Cortellesi è pronta a tornare al cinema con il suo nuovo film. Le riprese sono iniziate a Roma e dovrebbero necessitare di 11 settimane di lavoro. Il progetto, che ha ancora un titolo provvisorio, è al momento in gran parte top secret, ma sta inevitabilmente suscitando grandi aspettative e la curiosità di capire se riuscirà a bissare il risultato ottenuto nel 2023 tra pubblico e critica.

Paola Cortellesi al cinema col suo secondo film da regista: quando esce?

L’attesa per i fan di Paola Cortellesi e di C’è ancora domani non sarà breve: il suo nuovo film esce ufficialmente al cinema a natale 2027. Ancora oltre un anno prima di vedere in sala il suo secondo lavoro da regista. Sul titolo c’è meno chiarezza, con la produzione che ha ancora dei dubbi e non è arrivata a una scelta definitiva. Al momento il progetto si chiama Tutto quello che conta, ma le cose in futuro potrebbero cambiare.

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Dietro alla sceneggiatura c’è lo stesso team che ha lavorato a C’è ancora domani, ovvero la stessa Cortellesi assieme a Furio Andreotti e Giulia Calenda. Per il vecchio adagio per cui squadra che vince non si cambia. Sulla trama, riguardo la quale Paola Cortellesi non si è sbottonata, c’è una certezza: questo film non sarà una ideale prosecuzione di C’è ancora domani. Il nuovo progetto è totalmente autonomo e, nelle intenzioni della regista, completamente diverso dal suo debutto. Non ci sono dettagli, per ora, nemmeno su ambientazione, epoca o personaggi.

Il cast del nuovo film di Paola Cortellesi

Medesimo riserbo anche per quanto riguarda il cast, per il quale non è stato annunciato nessun nome. Voci di corridoio, mai confermate dalla produzione né dalla regista, vorrebbero Stefania Sandrelli tra gli attori principali. Un rumor però assolutamente non confermato. Al momento, quindi, le informazioni in merito al secondo film di Paola Cortellesi sono poche e non certe. L’intenzione è sicuramente quella di bissare il successo di C’è ancora domani, che non solo aveva ha incassato 36,8 milioni di euro e raggiunto 5,4 milioni di spettatori, diventando il film più visto in Italia nel 2023, ma che aveva anche fatto incetta di premi con 6 David di Donatello, tra cui quelli per il miglior esordio alla regia, la migliore sceneggiatura originale e la migliore attrice protagonista alla stessa Cortellesi. Se volete rimanere aggiornati su questo e altri progetti legati a cinema e serie tv, non dovete fare altro che restare sintonizzati su queste pagine. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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