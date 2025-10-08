Paola Cortellesi, perché ha deciso di rinunciare all’amore Ecco tutte le novità e le curiosità della terza stagione di Petra, a partire dagli attesi ritorni, fino ai nuovi volti, e le vicende amorose dalla nostra protagonista.

La terza stagione di Petra ci riporta nell’universo della celebre ispettrice genovese interpretata da Paola Cortellesi, sempre alle prese con delitti intricati ma anche con le complessità della propria vita privata. Diretto da Maria Sole Tognazzi, questo nuovo capitolo si concentra su Petra alle prese con due indagini che intrecciano omicidi, furti e segreti familiari, sempre sullo sfondo di Genova, città che diventa parte integrante della storia con i suoi vicoli. La detective convive adesso con Marco e i suoi tre figli, una situazione che la mette alla prova e conferma come il suo cuore resti spesso distante dall’amore, incapace di trovare un equilibrio tra libertà e legami.

Nel primo episodio, Petra indaga su un omicidio legato al furto di una reliquia in un convento, dove il confronto con la Madre Superiora la porta a riflettere sulla vocazione e sui legami con la comunità. Il secondo episodio la conduce a Palermo, dove il caso di un imprenditore assassinato la costringe a confrontarsi con la mafia e con figure del suo passato, come Luigi (Francesco Acquaroli), il poliziotto con cui condivide un legame speciale e mai del tutto risolto.

Accanto a Petra, torna Andrea Pennacchi nel ruolo del viceispettore Antonio Monte, mentre Francesco Colella e Manuela Mandracchia riprendono i rispettivi ruoli di Marco e Beatrice. Gli episodi, della durata di circa 90 minuti porteranno la protagonista in un viaggio personale oltre che professionale.

La nuova stagione di Petra va in onda mercoledì 8 e 15 ottobre 2025, su Sky Cinema e in streaming su NOW.

