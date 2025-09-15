Essere madri e lavorare? Impossibile, e ce lo racconta Paola Cortellesi su Raiplay Disponibile in streaming il film cult del 2015 che racconta la storia di Luciana Colacci, un’ingiustizia che molte donne si trovano a vivere: scopriamo di più.

Arriva sulla piattaforma RaiPlay Gli ultimi saranno ultimi, film del 2015 con protagonista Paola Cortellesi, che porta sullo schermo una storia intensa, drammatica ma al tempo stesso del tutto chiara nel suo messaggio sociale. Diretta da Massimiliano Bruno e tratta dall’omonima pièce teatrale scritta dallo stesso Bruno insieme a Cortellesi, il film ribadisce con forza quanto certe ingiustizie non siano solo materia per il cinema, ma realtà quotidiane per molte donne. Ecco qualche dettaglio in più.

Gli ultimi saranno ultimi, l’amara verità nel film di Paola Cortellesi

Nel film Gli ultimi saranno ultimi, la protagonista è Luciana Colacci, una donna che lavora in una fabbrica tessile ad Anguillara, nel Lazio, sposata con Stefano, che non ha un impiego stabile ma coltiva sogni, speranze e una certa dignità legata al fatto di potersi mantenere da sé. Luciana e Stefano desiderano un figlio da tempo e, quando la gravidanza arriva, quella che dovrebbe essere una gioia si trasforma in un momento di enorme crisi.

Scoperta la maternità, a Luciana non viene rinnovato il contratto di lavoro: il suo datore la lascia a casa, sostanzialmente perché incinta. Un punto tragico del film che purtroppo non rappresenta soltanto una mera finzione cinematografica, ma una situazione con la quale ancora troppe donne si trovano a fare i conti.

Luciana è costretta a confrontarsi con la disoccupazione, con la precarietà economica, con il senso di solitudine di quando le istituzioni, o semplicemente le persone intorno, non riconoscono il diritto di una donna ad essere madre senza perdere il diritto al lavoro. Nel corso della storia, la disperazione finisce per spingere Luciana a reclamare i suoi diritti in modo clamoroso e radicale, mentre attorno a lei molti altri personaggi si trovano a combattere le proprie difficoltà sociali.

Gli ultimi saranno ultimi, cast e dove vederlo in streaming

Nel film Gli ultimi saranno ultimi, oltre a Paola Cortellesi nel ruolo della protagonista Luciana, troviamo anche Alessandro Gassmann nei panni di Stefano, marito di Luciana, e Fabrizio Bentivoglio come Antonio Zanzotto, poliziotto trasferito da poco in paese. Accanto a loro anche Stefano Fresi, Ilaria Spada e Irma Carolina di Monte. Un cast eccezionale che dà vita a un film in grado di mescolare commedia e dramma sociale anche nei momenti di maggiore tensione, con un realismo che nasce dal racconto di drammi e problemi ancora troppo attuali. Gli ultimi saranno i primi è attualmente disponibile per la visione gratuita in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

