Paola Cortellesi contesa da tre uomini fra esilaranti equivoci: l’imprevedibile film su Netflix
Divertente, ironica e memorabile: questa è Paola Cortellesi in una commedia iconica che non puoi assolutamente perdere. Ecco quale.
Paola Cortellesi è una delle attrici italiane più amate, e questo grazie soprattutto alla sua innata capacità di passare con disinvoltura dalla commedia più brillante ai ruoli drammatici più intensi. Proprio in questi giorni, su Netflix è disponibile un film in grado di rappresentare al meglio la sua versatilità e il suo irresistibile talento comico: Tu la conosci Claudia?, una commedia corale diretta da Massimo Venier che la vede al centro di un esilarante intreccio sentimentale. Scopriamo di più.
Paola Cortellesi nel film "Tu la conosci Claudia?", la trama
In questa iconica commedia, Claudia è sposata con Giovanni da 7 anni, ma il loro matrimonio è arrivato a un momento di crisi. Convinta che la vera chiave della felicità sia aiutare qualcuno di più sfortunato, Claudia ruba la cartella di un altro paziente dallo studio della sua psicanalista per tentare di aiutarlo. La persona in questione è Giacomo, un uomo di mezza età, depresso e deluso dopo un divorzio doloroso. Con uno stratagemma, Claudia riesce a incontrarlo e a entrare nella sua vita, determinata a "salvarlo". Ma l’effetto sorpresa si ribalta: Giacomo si innamora di lei e, grazie a questo sentimento, ritrova fiducia in sé stesso e nella vita.
Nel frattempo, Aldo, un tassista dal cuore fragile, che in passato è stato l’amante di una donna di nome Claudia, a causa di un malinteso si convince che il marito della sua ex sia proprio Giovanni. Da quel momento lo cerca ovunque, riconoscendolo in ogni sconosciuto che incontra. Un mese dopo, Giovanni comincia a sospettare che la moglie lo tradisca: Claudia è spesso assente e riceve telefonate misteriose da numeri che non conosce, uno dei quali appartiene proprio a Giacomo. Preso dalla gelosia, decide di pedinarla. La segue in auto e, quando la vede con Giacomo, parte all’inseguimento… ma sulla stessa strada c’è anche Aldo, che, spaventato nel rivedere quello che crede essere il "suo rivale", provoca un tamponamento a catena con esiti comicamente disastrosi. I tre uomini finiscono dunque per conoscersi e dare vita a un’ulteriore serie di esilaranti equivoci.
Tu la conosci Claudia, cast e dove vederlo in streaming
Accanto a una Paola Cortellesi in forma smagliante, questo film vede protagonista il celebre trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Il ritmo impeccabile e i dialoghi taglienti rendono questa pellicola uno dei lavori del trio più riusciti dei primi anni Duemila. Senza contare la presenza di altri grandi interpreti come Ottavia Piccolo, Silvana Fallisi, Sandra Ceccarelli, Marco Messeri, Rosy de Palma, Max Pisu e Carla Monti.
Uscito nelle sale cinematografiche nel 2004, Tu la conosci Claudia? ha conquistato pubblico e critica con il suo tono leggero ma intelligente, e ad oggi è possibile rivederlo in streaming su Netflix. Un’occasione perfetta per riscoprire una commedia italiana capace di far ridere, riflettere e ricordare quanto sia grande il talento dei suoi protagonisti.
