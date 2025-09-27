Paola Cortellesi su Raiplay si dà all'ambientalismo dopo il successo di C'è ancora domani
L'attrice romana è protagonista di questa pellicola diretta da Fausto Brizzi, al fianco di Fabio De Luigi, Lucia Ocone e Nicolas Vaporidis
Quello tra uomini e donne è un "conflitto" sociale che va avanti dall’alba dei tempi. Declinato in ogni possibile variante, dalla tragedia alla commedia, è stato sviscerato in ogni suo aspetto quasi tutti i media, dalle opere teatrali e i libri fino alle serie tv e i film. Proprio di uno di questi ultimi vogliamo parlarvi oggi, un prodotto del 2010 che ha saputo dare una ventata di aria fresca a un tema piuttosto abusato. Lo trovate disponibile in streaming sul catalogo di Netflix, con una travolgente Paola Cortellesi a "capitanare" un cast corale di grandi nomi.
La trama di Maschi contro Femmine in streaming su Netflix con Paola Cortellesi
Il film diretto, e co-sceneggiato, da Fausto Brizzi ruota attorno a quattro storie che si intersecano e si toccano condividendo personaggi e situazioni. Da un lato ci sono Walter (Fabio De Luigi), allenatore di una squadra di volley femminile, e sua moglie Monica (Lucia Ocone), che non riescono più a consumare da un anno, alle prese col primo figlio. A complicare le cose le avances di Eva, giocatrice della sua squadra. Troviamo poi Chiara (Paola Cortellesi) e Diego (Alessandro Preziosi), vicini di casa in continuo litigio. Lei ambientalista, lui consumato playboy che sviluppa a causa sua una forma di impotenza psicosomatica. Marta (Chiara Francini) e Andrea (Nicolas Vaporidis), invece, sono due studenti universitari che si trovano non solo a condividere la stessa casa, ma anche Francesca (Sarah Felberbaum), ragazza tanto affascinante quanto sessualmente libera. Ciò proprio nel momento in cui Nicoletta (Carla Signoris), madre di Andrea, attraversa una potentissima crisi di mezza età.
Un film che vive della bravura dei propri attori
Ad aver contribuito al successo di Maschi contro Femmine, primo atto di un dittico di cui fa parte il sequel Femmine contro Maschi, non è stata tanto la qualità della sceneggiatura, pur divertente sebbene ogni tanto vittima del "volemosebbene", quanto la bravura degli interpreti. Ogni personaggio sembra scritto su misura per l’attore o l’attrice che dovrà vestirne i panni, ognuno dei quali si porta dietro una personalità riconoscibile, già costruita nelle precedenti apparizioni cinetelevisive.
Funziona molto bene Paola Cortellesi nei panni della rigida infermiera ambientalista Chiara, alle prese con lo sciupafemmine Diego (ruolo inedito per Alessandro Preziosi), disposto a seguirla fino al Polo Sud a proteggere le balene pur di risolvere il proprio fastidioso problema.
Dove vedere Maschi contro femmine?
Se volete recuperare la prima parte di questa dilogia diretta da Fausto Brizzi, trovate Maschi contro femmine con Paola Cortellesi in streaming nel catalogo di Netflix.
