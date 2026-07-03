Paola Cortellesi, dimenticate il debutto in TV: la svolta decisiva al cinema, il trionfo (meritato) ai David di Donatello e il sodalizio col marito Riccardo Milani Dagli esordi in televisione alle grandi commedie, fino al successo di C'è ancora domani: il percorso di Paola Cortellesi tra talento, ironia e record.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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C’è chi riesce a far ridere con una battuta e chi, con uno sguardo, riesce a emozionare profondamente. Paola Cortellesi appartiene a quella ristretta categoria di artisti capaci di fare entrambe le cose. Attrice, comica, sceneggiatrice, cantante e oggi anche regista, ha costruito una carriera in continua evoluzione, passando dalla televisione al grande schermo senza mai perdere autenticità. Il suo percorso è fatto di personaggi memorabili, commedie di successo e interpretazioni sempre più mature, fino all’exploit di C’è ancora domani, il film che ha segnato una svolta storica nella sua carriera.

Gli esordi in tv e il successo al cinema di Paola Cortellesi

Prima di diventare uno dei volti più amati del cinema italiano, Paola Cortellesi si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla televisione. Dopo gli studi di recitazione e una formazione che comprende anche il doppiaggio e il canto, conquista la popolarità con programmi comici e di intrattenimento nei quali mette in mostra il suo talento per le imitazioni e una straordinaria versatilità interpretativa. È proprio quel mix di ironia, spontaneità e sensibilità a renderla una presenza unica nel panorama dello spettacolo italiano. Il passaggio al cinema arriva in modo naturale. Negli anni interpreta numerosi ruoli che le permettono di alternare leggerezza e profondità, diventando una delle protagoniste assolute della commedia italiana.

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Film come Nessuno mi può giudicare, Come un gatto in tangenziale e Ma cosa ci dice il cervello confermano la sua capacità di conquistare il pubblico con personaggi brillanti, mai banali e spesso portatori di temi sociali raccontati con intelligenza. Tra le pellicole più apprezzate figura anche Scusate se esisto (2014), in cui veste i panni di Serena, un’architetta costretta a confrontarsi con le discriminazioni del mondo del lavoro italiano dopo un’esperienza professionale di successo a Londra. Accanto a Raoul Bova, l’attrice affronta con ironia questioni come il sessismo, i pregiudizi e la difficoltà di affermarsi in un contesto ancora ricco di stereotipi, dimostrando come la commedia possa essere uno strumento efficace per raccontare temi di grande attualità. La vera svolta arriva però nel 2023 con C’è ancora domani, il suo debutto alla regia. Il film sorprende critica e pubblico, diventando un autentico fenomeno cinematografico grazie alla sua capacità di affrontare temi come la violenza di genere, l’emancipazione femminile e il diritto all’autodeterminazione con uno stile originale ed estremamente coinvolgente. Un successo che consacra definitivamente Paola Cortellesi non solo come interprete, ma anche come autrice capace di lasciare un segno nel cinema contemporaneo.

Vita privata, il matrimonio con Riccardo Milani e il trionfo ai David di Donatello

Anche nella vita privata Paola Cortellesi ha trovato un importante punto di riferimento. Dal 2011 è sposata con il regista Riccardo Milani, con il quale condivide non solo la famiglia, ma anche un lungo percorso professionale. I due hanno collaborato in diverse pellicole di successo, tra cui Come un gatto in tangenziale, Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, Ma cosa ci dice il cervello e Il posto dell’anima, dando vita a un sodalizio artistico che negli anni ha regalato al pubblico alcuni dei titoli più apprezzati del cinema italiano recente.

Il momento più alto della carriera arriva con C’è ancora domani. L’opera prima da regista conquista il botteghino e riceve uno straordinario consenso da parte della critica, trasformandosi in uno dei fenomeni cinematografici degli ultimi anni. Il riconoscimento definitivo arriva ai David di Donatello, dove il film ottiene numerosi premi, consacrando Paola Cortellesi come una delle personalità più influenti del cinema italiano contemporaneo. Dopo aver fatto ridere milioni di spettatori con alcune delle commedie più amate degli ultimi vent’anni, l’attrice romana ha saputo raccontare il presente con uno sguardo nuovo, confermando che il suo talento va ben oltre i confini di un solo genere cinematografico. Oggi Paola Cortellesi rappresenta una delle figure più complete e autorevoli dello spettacolo italiano, capace di emozionare, divertire e far riflettere con la stessa naturalezza. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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