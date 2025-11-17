Paola Cortellesi conquista il mondo con questo film da vedere su Amazon Prime Video L'ultimo film diretto e interpretato da Paola Cortellesi ha trionfato ancora, ottenendo l'ennesimo prestigioso riconoscimento internazionale

Paola Cortellesi continua a macinare riconoscimenti con la sua ultima fatica cinematografica, che la vede nei panni sia della regista, sia della protagonista. Una pellicola di denuncia, che da noi ha sbancati ai botteghini e che continua a ottenere riconoscimenti anche in ambito internazionale, l’ultimo dei quali alla 38ma edizione di Golden Rooster Award, il riconoscimento cinematografico più prestigioso in Cina. Trovate questo film con Paola Cortellesi in streaming su Amazon Prime Video.

C’è ancora domani di Paola Cortellesi trionfa ai Golden Rooster Award

Alla 38ma edizione di Golden Rooster Award C’è ancora domani, di e con Paola Cortellesi, ha ottenuto il premio come miglior film in lingua straniera grazie al verdetto della giuria capitanata da Zhang Yimou. Il film è stato premiato per "la capacità dell’opera di raccontare ferite storiche, dinamiche familiari oppressive e il percorso di emancipazione femminile con uno stile poetico e ricercato".

C’è ancora domani incassa il secondo premio asiatico, dopo il Golden Panda Award di settembre, diventando il titolo internazionale maggiormente premiato nel Paese asiatico nel 2025. Sulla piattaforma Douban, aggregatore di recensioni cinese, sfoggia uno strabiliante punteggio di 9,3 su 10. La cerimonia di premiazione si è tenuta davanti a 2.500 invitati, ed è stata trasmessa in tv e sulle principali piattaforme streaming del Paese. Era ovviamente presente anche Paola Cortellesi che ha ringraziato giuria e distributori, ringraziando anche il pubblico cinese, lodandone anche la profondità nelle domande poste e negli interventi.

Di cosa parla C’è ancora domani?

Ambientato nella Roma degli anni ’40, vede Delia (Cortellesi) ricoprire esclusivamente il doppio ruolo di moglie e madre, con il marito Ivano come capofamiglia. Il fidanzamento della primogenita creerà un certo fermento in famiglia. Al ricevimento di una determinata lettera, Delia inizierà a prendere maggiore consapevolezza di un futuro decisamente migliore.

Nel cast del film troviamo Paola Cortellesi, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Francesco Centorame, Valerio Mastandrea, Vinicio Marchioni, Giorgio Colangeli e Alessia Barela.

Dove vedere C’è ancora domani in streaming

Se non avete ancora visto C’è ancora domani, di e con Paola Cortellesi, potete trovare il film in streaming all’interno del catalogo di Amazon Prime Video

