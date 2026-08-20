Paola Caruso di nuovo single (con polemica), lo sfogo durissimo: “Scelgo sempre mio figlio, per lui esisto solo io” La showgirl affida ai social un messaggio molto duro nel quale parla delle difficoltà legate alla gestione del figlio Michele e ribadisce una scelta precisa.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Paola Caruso potrebbe essere tornata single. La storia d’amore con Fabio Talin, l’imprenditore con cui la showgirl aveva iniziato una relazione nei primi mesi del 2026, sembra infatti essere arrivata a un momento di forte crisi, anche se non è arrivata una conferma ufficiale della rottura da parte dei diretti interessati. Vediamo cosa è successo.

Paola Caruso e Fabio Talin, cosa sta succedendo

A far pensare che qualcosa sia cambiato sono soprattutto le parole pubblicate da Paola nelle sue storie Instagram, un messaggio particolarmente personale nel quale sembra parlare proprio delle difficoltà incontrate nella sua vita privata e, soprattutto, della necessità di mettere il figlio Michele al primo posto. Il nome di Talin non viene mai pronunciato, ma alcuni elementi fanno pensare che lo sfogo possa essere rivolto proprio a lui. Paola ha inoltre smesso di seguire l’imprenditore sui social, un dettaglio che ha inevitabilmente alimentato le ipotesi sulla fine della relazione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lo sfogo sui social e la scelta per Michele

Il messaggio pubblicato dalla showgirl è partito da una riflessione sulla felicità e sulle difficoltà che alcune persone sono costrette ad affrontare senza poter contare su una rete familiare solida. "Evidentemente la felicità di un sogno non è per tutti in questa vita… Alcune donne nascono con un destino, purtroppo non ho una famiglia dietro che mi ha potuto aiutare in questi anni. Esisto solo io per mio figlio". Parole che acquistano un significato ancora più forte considerando la situazione familiare di Paola, che negli anni ha raccontato le difficoltà vissute nel rapporto con il padre di Michele e la perdita dei genitori adottivi. La responsabilità nei confronti del figlio sembra dunque essere il punto centrale della vicenda, soprattutto quando la showgirl aggiunge una frase che appare quasi come una presa di posizione nei confronti di chi non riesce a comprendere le sue priorità: "E chi non capisce questo, evidentemente, non mi ama con un cuore vero e puro", ha scritto Paola, prima di concludere con una dichiarazione ancora più netta: "Io sceglierò sempre mio figlio, su tutto e tutti".

La storia con Fabio Talin

La relazione con Fabio Talin era diventata pubblica nel corso del 2026, dopo un primo periodo vissuto lontano dai riflettori. Paola aveva raccontato anche a Verissimo quanto fosse importante per lei la presenza di questa nuova persona nella sua vita, descrivendo il compagno con parole molto positive. Il rapporto aveva dovuto affrontare anche la distanza durante la partecipazione di Paola al Grande Fratello Vip, ma proprio quell’esperienza, almeno inizialmente, sembrava aver rafforzato il legame. Solo qualche settimana fa la showgirl aveva parlato sui social di "un’estate fantastica", lasciando intendere che il rapporto procedesse senza particolari problemi.

Un nuovo capitolo dopo il matrimonio sfumato

Prima di Talin, Paola Caruso aveva vissuto un’altra relazione importante con l’ex compagno Gianmarco, arrivando persino ad annunciare pubblicamente il matrimonio e una data già fissata. Le nozze, però, vennero successivamente annullate e la storia finì, trasformando ancora una volta un progetto sentimentale apparentemente solido in una separazione. Ora, se le indiscrezioni sulla fine della relazione con Talin dovessero essere confermate, per Paola si aprirebbe un nuovo capitolo della sua vita privata. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche