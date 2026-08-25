Paola Caruso, dietrofront con Fabio Talin: dopo la rottura succede l’impensabile
Paola Caruso e Fabio Talin sembrano aver superato la crisi: dopo i segnali della rottura, la coppia è tornata a mostrarsi insieme sui social.
Per qualche giorno sembrava che tra Paola Caruso e Fabio Talin fosse calato il sipario. Alcuni segnali arrivati direttamente dai social avevano fatto pensare a una separazione, alimentando le indiscrezioni sulla coppia. La showgirl, però, ha presto sorpreso tutti con un nuovo gesto che sembra raccontare un’altra versione della storia. La distanza tra i due potrebbe essere durata molto meno del previsto. E ora, almeno dalle immagini condivise online, la relazione sembra essere tornata sui suoi binari.
Paola Caruso e Fabio Talin, il ritorno che spiazza tutti
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