Paola Caruso, dietrofront con Fabio Talin: dopo la rottura succede l’impensabile

A far scattare i primi dubbi era stato un messaggio condiviso da Paola Caruso qualche giorno fa. La showgirl non aveva fatto nomi, ma le sue parole sembravano parlare proprio della relazione: aveva ribadito che suo figlio viene prima di tutto e lasciato intendere di essere stata delusa da qualcuno che non l’avrebbe amata davvero. Il post aveva fatto subito parlare, anche perché nello stesso periodo tra lei e Fabio Talin sembrava esserci qualcosa che non andava. A confermare i sospetti era arrivato anche un gesto piuttosto chiaro su Instagram: Caruso aveva tolto il segui al compagno.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi, però, è cambiato tutto. Domenica 23 agosto la showgirl ha pubblicato una storia in cui è insieme a Talin in auto. Una scena resa ancora più significativa da un cuore rosso. E non è finita qui: Paola ha anche ricominciato a seguire l’imprenditore sui social. Insomma, senza bisogno di spiegazioni o dichiarazioni ufficiali, i segnali sembrano parlare chiaro. Tra i due potrebbe esserci stato un momento di forte tensione, ma adesso sembrano essere tornati vicini. Resta da capire cosa sia successo davvero e se si sia trattato di una vera rottura oppure soltanto di una crisi passeggera.

Le critiche sui social e il precedente con Gianmarco

Quando erano emerse le voci sulla possibile fine della relazione, non erano mancate le critiche nei confronti della showgirl. Alcuni utenti hanno messo in discussione le sue scelte in amore, mentre altri si sono spinti oltre, insinuando che fosse interessata soprattutto alla situazione economica di Talin. A finire nel mirino anche i 19 anni di differenza tra i due. Caruso, però, ha scelto di non rispondere alle provocazioni e di non trasformare i commenti degli utenti in un nuovo caso social.

Non è la prima volta che la sua vita privata fa discutere. Prima di Talin, infatti, c’era stata la storia con Gianmarco, un rapporto che sembrava destinato a un passo importante. La stessa Caruso aveva raccontato pubblicamente di volerlo sposare e aveva anche rivelato che la data delle nozze era già stata fissata. Alla fine, però, quel matrimonio non si è mai celebrato. Anche in quell’occasione sui social erano arrivate diverse accuse: qualcuno aveva persino ipotizzato che l’annuncio delle nozze fosse stato fatto soprattutto per attirare l’attenzione dei media.