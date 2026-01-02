Paola Caruso, chi è il nuovo compagno Fabio Talin: il lavoro prestigioso e le nozze annullate La popolare showgirl presente il fidanzato Fabio Talin. Scopriamo insieme chi è il nuovo compagno della Bonas di Canale 5.

Anno nuovo, vita nuova. Questo deve aver pensato Paola Caruso in questi giorni, infatti, la popolare showgirl calabrese ha annunciato sui social il nuovo legame affettivo con Fabio Talin, noto imprenditore. Scopriamo insieme chi è il nuovo amore della soubrette, nota da tempo per essere "La Bonas" di "Avanti un altro!" quiz condotto da Paolo Bonolis su Canale 5.

Paola Caruso, la Bonas svela il nuovo fidanzato: chi è

Cominciare bene il nuovo anno è uno dei propositi che tutti noi mettiamo tra gli obiettivi e di questo può ritenersi felice Paola Caruso, infatti, la Bonas ha annunciato attraverso un post su Facebook l’inizio di una nuova storia d’amore con l’imprenditore Fabio Talin. "Non sai cosa la vita ti riserva, mai avrei pensato di iniziare questo 2026 con te! Ma eccoci qui insieme" queste le parole della giunonica bionda, che con tanto di selfie allo specchio insieme al fresco fidanzato, ha voluto aggiornare tutti i suoi seguaci sulla sua situazione sentimentale. Il sole torna a splendere per Paola, che proprio lo scorso maggio aveva annunciato la cancellazione delle nozze in programma con Giammarco, suo fidanzato dell’epoca da circa due anni. Nel corso di un’intervista, la showgirl aveva raccontato di essersi trovata nel mezzo di una relazione a 4 e per questo motivo è voluta fuggire a gambe levate. Tutti i suoi fan sperano adesso che sia la volta buona con Fabio e chissà, magari in futuro, ci sarà il fatidico sì senza nessun ripensamento.

Chi è Fabio Talin, nuovo compagno di Paola Caruso

Fabio Talin, ex pilota di auto da corsa arrivato a gareggiare fino alla Formula 3, è un imprenditore veneto e amministratore delegato della "Truestar Group", colosso mondiale da oltre trent’anni nel settore dell’imballaggio dei bagagli negli aeroporti. Il nuovo compagno di Paola Caruso è nato nel 1966 e, stando alle voci che circolano sui social, ha la residenza a Saint Moritz, in Svizzera, proprio per seguire il suo ruolo manageriale. Il businessman è stato protagonista nel 2025 di un progetto ambizioso, ovvero, la sua società, si è aggiudicata la gestione dell’aeroporto di Cinquale, in Versilia, per i prossimi 15 anni. L’obiettivo è quello di rilanciare il turismo in Toscana attraverso l’ampliamento dell’aeroporto, in modo tale da attirare sempre più turisti da tutto il mondo, che fino ad ora non hanno potuto accedervi per i limiti di accesso ai voli internazionali.

