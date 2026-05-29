Panicucci-Vecchi, il mistero continua: pace fatta o guerra fredda? Tensione nell'ultima puntata di Mattino 5 Federica Panicucci e Francesco Vecchi: addio freddo o semplice professionalità? Gelido arrivederci durante l'ultima puntata di Mattino 5

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C’è ancora maretta tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi? I saluti durante l’ultima puntata stagionale di Mattino 5 hanno riacceso il chiacchiericcio social e sui principali blog che trattano di tv e gossip. Il fuorionda che Striscia la Notizia rese virale nel 2019 lascia aperto un dubbio: i due continuano alla guida del programma odiandosi oppure, tra di loro si è ristabilito un rapporto cordiale e sereno?

Federica Panicucci e Francesco Vecchi: saluti "di plastica" a Mattino 5

Una scena che a molti è sembrata scritta, forzata e per nulla spontanea. Nell’ultima puntata di Mattino 5 in onda oggi 29 maggio 2026 su Canale 5, i due padroni di casa si sono salutati. Niente di troppo plateale e affiatato, solo un "in bocca al lupo" della Panicucci a Vecchi che, da lunedì, condurrà 4 di Sera su Rete 4. Sui social i più attenti non hanno potuto fare a meno di notare la freddezza che da sempre contraddistingue gli interventi dei due nelle varie puntate del contenitore mattutino. Sembra ormai un rapporto di circostanza a tutti gli effetti e le parole dei due dopo il fattaccio del 2019 lo dimostrano. Nel video di Striscia la Notizia, la conduttrice, convinta di non essere registrata, si lasciava andare a uno sfogo contro il collega, utilizzando espressioni molto dure, tra cui "cretino" e altre parole offensive. Il motivo del litigio era legato alla gestione dei tempi in diretta. Nel corso dello sfogo, Panicucci aggiunse anche una frase dal tono minaccioso, sottolineando che in futuro la situazione avrebbe potuto avere conseguenze meno favorevoli per lui.

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Vecchi e Panicucci: pace fatta o guerra fredda?

Qual è la verità che riguarda il rapporto tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi? Probabilmente non lo scopriremo mai fino in fondo, ma il fatto che i due continuino a portare avanti cinque dirette settimanali da settembre a fine maggio con puntualità, precisione e distensione bastano ai vertici e al pubblico. Mattino 5 chiude una stagione brillante fatta di grandi ascolti e vittorie consecutive contro la concorrenza. Mediaset non potrebbe dividere un assetto che, al di là di gossip e vecchie ruggini, è ormai un pilastro imprescindibile nella buona riuscita dei palinsesti. Che il pubblico oltre a cronaca nera e attualità sia ingolosito anche dal possibile litigio in diretta tra i due conduttori? Probabile, ma sarebbe ingiusto ridurre il successo del programma solamente a questa dinamica. I saluti di oggi però hanno lasciato il segno e tra i due sembra ci sia ancora qualcosa di non completamente risolto e superato.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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