Panico al Grande Fratello per Omer Elomari: malore e soccorsi nella Casa. Come sta ora Ore d'ansia ieri sera nella Casa del GF per lo svenimento di Omer, soccorso dal medico della produzione. Cosa ha avuto e perché, la reazione dei concorrenti

Momenti di grande paura nella Casa del Grande Fratello. Durante la serata di ieri, Omer Elomari ha accusato un malore improvviso che ha gettato nel panico i suoi coinquilini. La produzione ha immediatamente interrotto la diretta e fatto intervenire un medico. Per diversi minuti il pubblico ha temuto il peggio, mentre sui social è esploso l’allarme: "Che cosa è successo a Omer?".

Grande Fratello, attimi di paura: malore per Omer Elomari

Poiché il GF non ha diffuso notizie ufficiali sulla vicenda, la ricostruzione si basa su alcuni video circolati sui social e sui racconti dei fan che seguivano la diretta. In una clip si vedono Grazia Kendi e Domenico D’Alterio chiacchierare in bagno, quando Francesca urla da lontano: "Domenico, corri, si sente male! Bisogna tirarlo su!". D’Alterio, visibilmente preoccupato, si precipita nell’altra stanza per soccorrere il coinquilino.

In un altro frammento video, alcuni concorrenti si alzano di scatto da tavola quando qualcuno (non identificabile) invita Matteo ad andare da Omer, che si era sentito male. A quel punto la regia – come da prassi in situazioni d’emergenza – ha staccato le immagini, mostrando solo l’esterno della Casa. Poco dopo sul canale 55 e sul sito del Grande Fratello la diretta è stata interrotta per circa dieci minuti.

Omer svenuto al GF per un calo di pressione

Dalle parole captate dagli altri concorrenti, che non possono fornire dettagli su episodi medici, Omer sarebbe svenuto a causa di un calo di pressione.

A confermare l’ipotesi è stata anche una segnalazione arrivata all’influencer Deianira Marzano, che ha condiviso su Instagram il messaggio di una spettatrice: "Ciao Deia, al GF hanno inquadrato il giardino vuoto e pare che Omer si sia sentito male. Ora sono in stanza led con il medico, solo Omer e Matteo. Gli altri ne parlano in Casa."

Il soccorso del medico e il ritorno nella Casa: come sta

La diretta è ripresa dopo circa dieci minuti, ma Omer non era presente. Sarebbe stato raggiunto in una stanza del backstage da un medico della produzione, che ha controllato i suoi parametri e prestato il primo soccorso. Con lui anche l’ex pugile Matteo Azzali.

Dopo circa tre ore, Omer è tornato nella Casa, visibilmente provato ma in ripresa. Le sue prime parole sono state di scuse verso i coinquilini: "Mi dispiace ragazzi, scusatemi tanto". Dopo averli rassicurati sulle proprie condizioni, è andato a dormire.

Le reazioni social al malore di Omer Elomari

Il malore di Omer Elomari ha scosso profondamente il pubblico del Grande Fratello. Nel giro di pochi minuti, X (ex Twitter) e Instagram si sono riempiti di messaggi carichi di affetto e preoccupazione per il concorrente, uno dei volti più amati di questa edizione della Casa.

Diversi utenti hanno ipotizzato che lo svenimento non sia dovuto solo a un calo di pressione, ma anche allo stress accumulato negli ultimi giorni. "Omer ha ancora i traumi della guerra, non è difficile per uno che ha vissuto in un Paese in guerra restare senza stress", scrive un utente. Omer, infatti, è cresciuto in Siria durante la guerra: nel corso della diretta di lunedì sera aveva parlato della recente pace tra Israele e Hamas, dicendo, con voce commossa, che chi non ha vissuto in un Paese in guerra non può capire cosa si prova.

C’è chi ha raccontato in tempo reale quanto accadeva nella Casa: "Matteo sta con Omer in confessionale, ha chiesto due bicchieri d’acqua e zucchero e un cuscino. Domenico è uscito ma la regia censura e spegne i microfoni. Penso e spero sia solo un calo di pressione, daje tutta Omer". Molti fan sono rimasti colpiti dalla dolcezza con cui, nonostante il malessere, Omer continuava a scusarsi con i compagni: "Omer che mentre non si sentiva bene chiedeva scusa agli altri per la situazione… è proprio un cucciolo". Un altro commento aggiunge: "Comunque Omer ci sta dando tutto, adesso però calmati piccino e non farci più spaventare".

Tra i messaggi emergono anche le ipotesi sulle cause fisiche del malore: qualcuno ricorda che "Omer ha fatto oltre 24 ore di lavoro in un solo giorno, con temperature troppo elevate, sempre in piedi ai fornelli, senza bilanciare bene la dieta. Poi oggi, con la sauna, ha accusato tutta la fatica". Altri, più allarmati, scrivono: "No ragazzi, Omer si sente ancora male, lo vedo malissimo". Ma il sentimento dominante resta l’affetto per il concorrente. In tanti lo chiamano "cucciolo" e gli augurano pronta guarigione, tirando un sospiro di sollievo dopo il suo ritorno in Casa.

