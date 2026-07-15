Pamela Prati: "Ho ritrovato me stessa, sto meglio sola. Mi sono stati proposti tanti reality, ma ho rifiutato. A breve un film con Pupi Avati" In occasione dell'uscita del nuovo singolo "Sola con me", Pamela Prati si apre ai nostri microfoni: il significato del brano, i momenti difficili, i nuovi progetti artistici e il rapporto con i reality show.

Lorenzo Pugnaloni Editor Instagram Editor, autore, conduttore televisivo e imprenditore nel settore della comunicazione. Talent scout, ha pubblicato due libri.

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Pamela Prati torna sulla scena musicale con "Sola con me", il nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Un brano intenso e autobiografico, che racconta il coraggio di lasciare alle spalle ciò che fa soffrire per ritrovare sé stessi.

In occasione dell’uscita del nuovo progetto musicale abbiamo intervistato Pamela Prati, che ci ha parlato del significato della canzone, dei suoi prossimi progetti e del suo rapporto con la televisione.

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"Sola con me" nasce da una riflessione personale

Pamela, partiamo da "Sola con me". È un brano molto intenso: quando ha capito che questa era la canzone giusta da pubblicare in questo momento della sua vita?

"Sola con me" è un brano che ho sentito profondamente. Ho capito che era la canzone giusta in un momento di riflessione personale, quando mi sono resa conto dell’importanza di ritrovare me stessa. Questo pezzo è un inno alla libertà e all’importanza di passare del tempo da soli per rinascere più forti di prima.

Nel comunicato racconta di una relazione "sbagliata" e del coraggio di ritrovare sé stessi. Quanto c’è di autobiografico in questo brano e quanto invece appartiene a esperienze universali?

Il brano è autobiografico e parla di tutti noi. Spesso ci troviamo a capire che è meglio stare soli con noi stessi piuttosto che in situazioni che non ci soddisfano, che si tratti di un progetto lavorativo, di una storia d’amore o di un rapporto con amici. È una storia che parla di vulnerabilità e di forza, elementi comuni a molte esperienze umane.

C’è un verso che colpisce particolarmente: "Che io sto meglio quando sto con me, sola con me". Che significato ha per lei questa frase e cosa spera arrivi a chi la ascolta?

"Che io sto meglio quando sto con me, sola con me" trasmette un messaggio di libertà. Spero che chi la ascolta possa comprendere l’importanza di dedicare tempo a se stessi e di trovare la felicità dentro di sé.

Ha scritto il brano insieme a Walter Russo. Com’è nato questo progetto e come avete lavorato per trasformare emozioni così personali in una canzone?

Il brano è nato da una collaborazione fruttuosa con Walter Russo. Abbiamo lavorato insieme per trasformare le mie emozioni in parole e melodie, mantenendo l’autenticità di ciò che sentivo. Ogni nota e ogni parola riflettono un pezzo della mia anima.

Anche il videoclip racconta un percorso di rinascita e liberazione. Quanto è stato importante accompagnare il singolo con immagini che ne amplificano il messaggio?

Il videoclip è stato fondamentale per dare vita al messaggio della canzone. Le immagini amplificano l’idea di rinascita e liberazione, rendendo il tutto ancora più potente. Volevamo che il pubblico potesse percepire visivamente il viaggio che stavo vivendo.

"Oggi mostro una Pamela più autentica"

Il pubblico la conosce da sempre come showgirl, attrice e volto amatissimo della televisione. Oggi, con questo nuovo singolo, sente di mostrare un lato di Pamela ancora più intimo e autentico?

Con questo singolo, sento di mostrare un lato di me più intimo e autentico. È un’opportunità per i miei fan di vedere un aspetto diverso di Pamela, lontano dai riflettori e più vicino alla mia essenza.

Nel corso della sua carriera ha saputo reinventarsi più volte. Cosa la motiva ancora oggi a mettersi in gioco e a sperimentare nuovi progetti artistici?

La motivazione è sempre stata la mia passione per l’arte e la continua voglia di esplorare nuovi orizzonti. Ogni nuovo progetto è una sfida e un’opportunità per crescere come artista e come persona.

C’è qualcosa che, invece, avrebbe voluto fare ma non ce n’è stata ancora occasione? Non so, un progetto, un programma…

Ci sono tanti progetti che ho in cantiere, come un film con Pupi Avati e un progetto speciale sui tramonti, che amo tantissimo! Il 24 luglio presenterò questo progetto a Trevignano insieme ai miei colleghi: Lorena Vetro, Enzo Piscopo e Gianluca Lombardi, sotto la regia di Ilenia Costanza. Non vedo l’ora di condividerlo!

Come in tutte le cose della vita, esistono alti e bassi. È mai capitato che non avesse la forza per rialzarsi?

Come tutti, anche io ho avuto momenti di difficoltà, ma ho sempre trovato la forza dentro di me o grazie all’affetto delle persone a me care.

"Il GF Vip? Non c’è due senza tre…"

È stata un’icona anche di programmi di intrattenimento come i reality. Per ben due volte l’abbiamo vista al GF Vip. È vero il detto "non c’è due senza tre"?

Il detto "non c’è due senza tre" è sempre affascinante! Ho avuto una bella esperienza con Ilary Blasi e considero la nostra avventura insieme molto positiva.

Le è mai più stato proposto un reality?

Sì, ma ho pensato che non fosse il caso di farlo in questo momento.

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