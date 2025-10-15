Trova nel Magazine
Pamela Genini, chi era l'ex volto della tv uccisa dal suo ragazzo. Il reality con Vladimir Luxuria: "Non ti ho dimenticata"

Vittima di femminicidio, l’ex concorrente de ‘L’Isola di Adama ed Eva’ è stata assassinata da Gianluca Soncin: il ricordo della conduttrice

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Pamela Genini, 29 anni, è stata uccisa nella tarda serata di ieri martedì 14 ottobre 2025 nella sua residenza a Milano. Dopo una lite con il suo ragazzo, il 52enne Gianluca Soncin, la donna è stata assassinata con numerose coltellate sul terrazzo di casa prima dell’arrivo della polizia. Secondo le prime ricostruzioni Soncin non avrebbe accettato la decisione di lei, che voleva lasciarlo già da tempo. Modella e imprenditrice, Pamela aveva un passato anche in tv e aveva preso parte al reality show L’Isola di Adamo ed Eva, condotto da Vladimir Luxuria. Scopriamo cos’è successo e tutta la sua storia.

Pamela Genini uccisa dal suo ragazzo: il femminicidio

Ieri martedì 14 ottobre 2025 Pamela Genini è stata uccisa dal suo ragazzo, Gianluca Soncin. Stando alle prime ricostruzioni, in tarda serata i due avrebbero avuto una lite nell’abitazione di lei. Pamela, 29 anni, voleva lasciarlo; l’uomo, 52 anni, ha impugnato un coltello e l’ha trascinata sul terrazzino, che è stato teatro del violento femminicidio. La modella e imprenditrice originaria del bergamasco è stata accoltellata ripetutamente; i vicini hanno sentito tutto e dato subito l’allarme, ma la polizia non è arrivata in tempo, trovando Soncin con ancora in mano l’arma del delitto. L’uomo ha provato a togliersi la vita colpendosi alla gola, ma al momento non rischia la vita ed è in stato di fermo per omicidio.

Chi era Pamela Genini: l’esperienza in tv e il ricordo di Vladimir Luxuria

Nata a Strozza, in provincia di Bergamo, Pamela Genini era una modella che negli ultimi anni aveva anche dato vita al suo brand di bikini e moda mare insieme alla sua amica Elisa. La giovane imprenditrice viveva a Milano, in via Iglesias, nel quartiere Gorla, e proprio nella sua abitazione al terzo piano è stata assassinata da Gianluca Soncin, 52enne originario di Biella ma residente a Cervia. Dieci anni fa Pamela aveva anche debuttato in televisione, prendendo parte alla terza puntata de L’Isola di Adamo ed Eva, reality show condotto da Vladimir Luxuria su Deejay Tv. "Sono rimasta malissimo" ha raccontato Luxuria ad AdnKronos dopo avere appreso la notizia del femminicidio: "All’inizio non avevo collegato, sono passati dieci anni. Ma poi mi è tornata subito in mente. Ricordo la sua bellezza, ma soprattutto la sua solarità e il suo sorriso. Era una persona squisita con tutti: con me, con gli autori, con i tecnici".

Su Istagram, poi, Luxuria ha condiviso una foto della ragazza accompagnata da parole di dolore per la sua morte:

"Ti ricordo così Pamela Genini, sorridente solare e sognatrice. Avevi 29 anni e il tuo bellissimo corpo è stato sfigurato dalle coltellate di chi diceva di amarti. Eri la concorrente dell’Isola di Adamo ed Eva che conducevo e non ho dimenticato la tua purezza d’animo. BASTA BASTA BASTA! Un’altra in meno. Partiamo dalle scuole, insegniamo da piccoli l’educazione affettiva e il rispetto…. Mi sembra dì sentirle dentro le tue urla di aiuto… Ma cosa succede in certi uomini? RIP".

