Pamela Camassa, la svolta dopo Filippo Bisciglia: fuga d’amore ed estate blindata con Stefano Russo La conduttrice vive la sua prima estate d’amore con il nuovo fidanzato tra Sicilia e Liguria, dopo la fine della lunga relazione con Filippo Bisciglia.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Lui ha appena ‘salutato’ Canale 5 con un’edizione vincente di Temptation Island, tra ascolti record, polemiche e colpi di scena. La sua ex compagna, invece, si sta godendo una vacanza da sogno. Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono definitivamente detti ‘addio’ dopo 17 anni di amore: una scelta presa di comune accordo e senza rancori. Oggi, nel pieno dell’estate, la conduttrice ed ex modella sta vivendo i suoi giorni di mare con il nuovo fidanzato, Stefano Russo. Vediamo tutti i dettagli.

Pamela Camassa, estate d’amore con Stefano Russo dopo Bisciglia

Una nuova storia d’amore sembra aver riportato il sorriso sul volto di Pamela Camassa. La conduttrice ed ex modella sta trascorrendo l’estate insieme a Stefano Russo, imprenditore romano di 46 anni, tra alcune delle località più belle d’Italia. La loro relazione arriva dopo la fine della lunga storia con Filippo Bisciglia, durata ben 17 anni e conclusasi ufficialmente nel settembre 2025. Pamela sembra oggi aver ritrovato serenità e complicità accanto al nuovo compagno.

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La coppia, che si sarebbe conosciuta durante una partita di padel, ha inizialmente scelto di vivere il rapporto lontano dai riflettori. Dopo un periodo di discrezione, i due sono usciti allo scoperto nel gennaio di quest’anno. A raccontare questa nuova fase della sua vita sono anche le immagini pubblicate da Camassa sui social. Gli scatti mostrano momenti di relax e vacanza tra Sicilia, Liguria e Toscana, con nuotate in acque cristalline, gite in barca, passeggiate nei borghi e panorami della macchia mediterranea. Tra i luoghi riconosciuti dai follower compaiono Marzamemi, in Sicilia, e Portovenere, in Liguria. Camassa aveva parlato della sua nuova felicità anche durante un’ospitata a "La volta buona", dove aveva dichiarato: "Nulla accade per caso, il destino non si sa, ma oggi sono felice".

Filippo Bisciglia, la frase (involontaria) a Temptation Island sulla fine della storia con Pamela Camassa

Durante l’ultima edizione di "Temptation Island", Filippo Bisciglia ha mostrato una particolare partecipazione emotiva durante i falò, lasciandosi anche andare a un riferimento alla sua lunga relazione con Pamela Camassa. Nel corso del confronto tra Sara Palombari e Gabriele Govoni, mentre cercava di consolare Sara e invitava Gabriele a riflettere sulla loro relazione, il conduttore ha chiesto ai due da quanto tempo fossero insieme. Alla risposta "Sette", Bisciglia ha replicato: "C’è chi se ne è fatti 18". Una frase che è sembrata un chiaro riferimento alla sua storia d’amore con Pamela Camassa, durata 18 anni.

Filippo Bisciglia ha una nuova fidanzata? I rumor

E se Camassa ha già voltato pagina, forse potrebbe averlo fatto anche Bisciglia. Eh già, perché nei mesi scorsi, sarebbe stato avvistato a cena con una donna di nome Paola. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, i due sarebbero apparsi molto complici e, dopo la serata, avrebbero raggiunto insieme la casa del conduttore a Roma. Al momento, però, l’identità di Paola e la natura del loro rapporto restano avvolte nel mistero: Bisciglia non ha ancora confermato né smentito le indiscrezioni.

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