Pamela Camassa, la svolta dopo Filippo Bisciglia: fuga d’amore ed estate blindata con Stefano Russo
La conduttrice vive la sua prima estate d’amore con il nuovo fidanzato tra Sicilia e Liguria, dopo la fine della lunga relazione con Filippo Bisciglia.
Lui ha appena ‘salutato’ Canale 5 con un’edizione vincente di Temptation Island, tra ascolti record, polemiche e colpi di scena. La sua ex compagna, invece, si sta godendo una vacanza da sogno. Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono definitivamente detti ‘addio’ dopo 17 anni di amore: una scelta presa di comune accordo e senza rancori. Oggi, nel pieno dell’estate, la conduttrice ed ex modella sta vivendo i suoi giorni di mare con il nuovo fidanzato, Stefano Russo. Vediamo tutti i dettagli.
Pamela Camassa, estate d’amore con Stefano Russo dopo Bisciglia
Una nuova storia d’amore sembra aver riportato il sorriso sul volto di Pamela Camassa. La conduttrice ed ex modella sta trascorrendo l’estate insieme a Stefano Russo, imprenditore romano di 46 anni, tra alcune delle località più belle d’Italia. La loro relazione arriva dopo la fine della lunga storia con Filippo Bisciglia, durata ben 17 anni e conclusasi ufficialmente nel settembre 2025. Pamela sembra oggi aver ritrovato serenità e complicità accanto al nuovo compagno.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La coppia, che si sarebbe conosciuta durante una partita di padel, ha inizialmente scelto di vivere il rapporto lontano dai riflettori. Dopo un periodo di discrezione, i due sono usciti allo scoperto nel gennaio di quest’anno. A raccontare questa nuova fase della sua vita sono anche le immagini pubblicate da Camassa sui social. Gli scatti mostrano momenti di relax e vacanza tra Sicilia, Liguria e Toscana, con nuotate in acque cristalline, gite in barca, passeggiate nei borghi e panorami della macchia mediterranea. Tra i luoghi riconosciuti dai follower compaiono Marzamemi, in Sicilia, e Portovenere, in Liguria. Camassa aveva parlato della sua nuova felicità anche durante un’ospitata a "La volta buona", dove aveva dichiarato: "Nulla accade per caso, il destino non si sa, ma oggi sono felice".
Filippo Bisciglia, la frase (involontaria) a Temptation Island sulla fine della storia con Pamela Camassa
Durante l’ultima edizione di "Temptation Island", Filippo Bisciglia ha mostrato una particolare partecipazione emotiva durante i falò, lasciandosi anche andare a un riferimento alla sua lunga relazione con Pamela Camassa. Nel corso del confronto tra Sara Palombari e Gabriele Govoni, mentre cercava di consolare Sara e invitava Gabriele a riflettere sulla loro relazione, il conduttore ha chiesto ai due da quanto tempo fossero insieme. Alla risposta "Sette", Bisciglia ha replicato: "C’è chi se ne è fatti 18". Una frase che è sembrata un chiaro riferimento alla sua storia d’amore con Pamela Camassa, durata 18 anni.
Filippo Bisciglia ha una nuova fidanzata? I rumor
E se Camassa ha già voltato pagina, forse potrebbe averlo fatto anche Bisciglia. Eh già, perché nei mesi scorsi, sarebbe stato avvistato a cena con una donna di nome Paola. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, i due sarebbero apparsi molto complici e, dopo la serata, avrebbero raggiunto insieme la casa del conduttore a Roma. Al momento, però, l’identità di Paola e la natura del loro rapporto restano avvolte nel mistero: Bisciglia non ha ancora confermato né smentito le indiscrezioni.
Potrebbe interessarti anche
Temptation Island, Bisciglia troppo protagonista e il pubblico protesta: "La produzione dovrebbe fermarlo". Le frasi nel mirino
Da arbitro imparziale a protagonista del racconto: il pubblico nota un cambio di pas...
Temptation Island, il web massacra Sara e Gabriele: "Pessimi fino alla fine". Poi Bisciglia interviene durante il falò, ecco perché
Temptation Island, il falò di Sara e Gabriele scatena il web: "State recitando". E F...
Maria De Filippi ci prova, la cena con Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: “Per evitare l’addio”
La conduttrice e padrona di casa Fascino avrebbe avuto un ‘confronto’ coi due, ma il...
Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, amore naufragato dopo 17 anni: l’annuncio e i motivi dietro la separazione
Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati dopo 17 anni. L’annuncio sui soc...
Temptation Island, Raffaella Mennoia cambia idea su Filippo Bisciglia e la sua perdita d'imparzialità: "Scelta condivisa"
Dopo le critiche attorno al ruolo più partecipativo del conduttore, l'autrice chiari...
Temptation Island, Denise Farina smentisce le voci sul flirt con Bisciglia: “Non c’entro con la sua separazione”
Negli scorsi giorni, il web aveva ipotizzato che una relazione tra il conduttore e l...
Temptation Island, Filippo Bisciglia prossimo all'addio: l'indiscrezione sulla possibile sostituzione accende il dibattito
Le critiche alla conduzione, le parole di Raffaella Mennoia e la voce lanciata da Am...
Temptation Island, la quarta puntata: il primo falò a tre e i sensi di ‘colpa’ di Soraya. Anticipazioni e cosa vedremo stasera
Oggi mercoledì 13 luglio va in scena il quarto appuntamento del reality show condott...