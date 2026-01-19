Pamela Anderson da batticuore in questo film: il suo nuovo ruolo sarà il più umano di sempre Dopo anni sotto i riflettori, Pamela Anderson sorprende ancora: sarà la protagonista di un nuovo film, in un ruolo intenso, umano e, soprattutto, inaspettato.

Pamela Anderson sorprende ancora una volta il pubblico, e lo fa con un ritorno in grande stile sul grande schermo. L’attrice, da sempre simbolo di bellezza e carisma, sarà la protagonista di un film, Somedays, che la mostrerà sotto un altro aspetto, che forse, nessuno ha mai visto. Anderson, infatti, sembra pronta a svelare un lato di sé insolito, inaspettato, in un ruolo che potrebbe lasciare un’impronta significativa nella sua carriera. Vediamo nello specifico di cosa si tratta e cosa bisogna aspettarsi.

Somedays, cosa sappiamo sul nuovo film con Pamela Anderson: di cosa parla

Pamela Anderson entra nel cast di Somedays, il nuovo film di Tucker Tooley Entertainment, insieme a Billy Bob Thornton e Ariana Greenblatt. Anderson, recentemente nominata ai premi per The Last Showgirl e vista con Liam Neeson in Una Pallottola Spuntata, ha appena terminato le riprese del film d’esordio alla regia di Michael Cera, Love Is Not the Answer. Il film, scritto e diretto da Brian Klugman, racconta la storia di un fattorino con pochi mesi di vita che salva un’adolescente problematica, creando un legame insolito che insegna loro il vero significato di vivere. Le riprese, finanziate da Tucker Tooley e co-finanziate da Streamline Global, Eighteen 88 e Three Point Capital, sono in corso nel New Jersey. I produttori sono Tucker Tooley, Andrew Panay, Jennifer Gibgot e Geyer Kosinski; i produttori esecutivi includono Greg Renker, Gregoire Gensollen, Brian Klugman e altri.

Le parole del regista su Pamela Anderson: "E’ una forza vitale"

Klugman, in un’intervista a Deadline, ha lodato il cast: "Pamela Anderson è una forza vitale che porta con sé calore, cura e autentica forza al suo lavoro. Somedays parla di personaggi a un punto di svolta emotivo, spinti avanti dalla verità, dal perdono e dalla vulnerabilità, e per interpretare questi ruoli sono stati necessari attori capaci di trasmettere profondità, dolore, speranza, amore e umorismo contemporaneamente. Billy Bob è incapace di un momento falso. Il suo volto e i suoi occhi raccontano una storia tutta loro, mentre Ariana porta con sé un’innata comprensione umana unita a un talento incondizionato e a un’ironica impavidità. Pamela è stata il pezzo finale, essenziale, e insieme, sembra una conversazione generazionale che si svolge sullo schermo con tre artisti che mettono le loro vite davanti all’obiettivo."

E ancora: "Somedays è una storia profondamente umana radicata nell’empatia e in una connessione improbabile, come non vedevo dai tempi di Harold e Maude. L’eccezionale cast di Billy Bob Thornton, Ariana Greenblatt e Pamela Anderson è ineguagliabile e sono onorato di collaborare con loro per portare questa storia sullo schermo." Insomma, sarà sicuramente una storia molto profonda che potrebbe anche emozionarci.

