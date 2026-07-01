Pamela Anderson, dopo Baywatch ha detto "no" al make-up: la rivoluzione (a 59 anni) che spiazza tutti Dai costumi di Baywatch al red carpet senza trucco: a 59 anni Pamela Anderson sceglie l'autenticità e riscrive la sua immagine, lontana dai canoni di Hollywood.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Cinquantanove anni ed è ancora capace di far parlare di sé. Pamela Anderson, la bagnina dal costume rosso che ha fatto sognare milioni di spettatori in Baywatch, spegne le candeline oggi, 1° luglio 2026. Lontana dai riflettori patinati degli anni Novanta, l’attrice canadese ha scelto negli ultimi anni una strada completamente diversa: meno trucco, più verità. Un percorso che passa attraverso la chirurgia estetica, i matrimoni turbolenti, le fragilità confessate pubblicamente e una ritrovata serenità col proprio corpo. Noi, non possiamo che augurarle ‘Buon Compleanno‘ nel modo che sappiamo fare meglio.

Pamela Anderson compie 59 anni: il successo della bagnina che ha conquistato il mondo

Per milioni di spettatori resterà per sempre C.J. Parker, la bagnina dal costume rosso che correva al rallentatore sulle spiagge della California. Pamela Anderson entra nel cast di Baywatch nel 1992 e in pochi mesi diventa uno dei volti più riconoscibili del pianeta. La serie, nata nel 1989 e cancellata dalla NBC dopo una sola stagione per scarsi ascolti, è stata salvata grazie alla testardaggine di David Hasselhoff, convinto delle sue potenzialità al punto da investirci di tasca propria. La scommessa si rivela clamorosa: distribuita in oltre 140 Paesi, la serie entra nel Guinness dei Primati come una delle più viste al mondo, un’immagine solare e patinata della California che ancora oggi sopravvive nell’immaginario collettivo. In Italia arriva su Italia 1, conquistando una generazione intera con le note di I’m Always Here. Anderson recita nella serie fino al 1997, e, contemporaneamente, costruisce una carriera che andava ben oltre il piccolo schermo: copertine, campagne pubblicitarie, ruoli cinematografici. Ma la sua vita privata finisce spesso per eclissare quella professionale. Il matrimonio lampo con il batterista dei Mötley Crüe Tommy Lee (da cui ha avuto due figli), nel 1995, il furto e la diffusione del video privato, i tabloid sempre appostati: per anni l’immagine pubblica di Pamela Anderson viene schiacciata sotto il peso dello scandalo. Ci sono voluti decenni per riprendersi la propria immagine.

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Ma il matrimonio è finito nel 1998. In seguito ha avuto altre relazioni e matrimoni, tra cui Kid Rock, Rick Salomon e Adil Rami. Nel 2020 ha avuto un breve legame con Jon Peters, non considerato un matrimonio legale, e nello stesso anno ha sposato Dan Hayhurst, da cui si è separata nel 2022. Il documentario Netflix del 2023 Pamela, A Love Story e il libro Love, Pamela hanno mostrato una versione più completa di Pamela Anderson rispetto a quella dei media. In seguito, il film The Last Showgirl ha segnato il suo ritorno come attrice, ottiene ottime recensioni e una candidatura ai Golden Globe.

Pamela Anderson, la svolta estetica dopo i bisturi e i ritocchini: l’addio al trucco

Negli anni ’90 Pamela Anderson era considerata un’icona di bellezza in tutto il mondo, con un look caratterizzato da capelli biondi, labbra belle carnose e un fisico attraente. Questo anche grazie alla chirurgia estetica, che lei stessa ha ammesso di aver seguito, influenzata soprattutto dalle mode e da insicurezze personali. Con il tempo, però, il suo rapporto con l’immagine è cambiato: trasferitasi in California, ha dichiarato di sentirsi più serena e a proprio agio con il proprio corpo, rivalutando il modo in cui si percepisce. Negli ultimi anni ha fatto molto discutere la scelta di apparire spesso senza trucco sui red carpet, una decisione simbolo che la mostra, agli occhi di tutti, in modo autentico.

In un intervento per Vogue France ha riflettuto sul valore del make-up e sull’accettazione di sé, scegliendo di non perseguire più un ideale di giovinezza a tutti i costi: "Non so, improvvisamente ho avuto questa realizzazione. Non ho niente contro il trucco, ma sentivo che mi stava meglio quando avevo 20 anni. Voglio inseguire la giovinezza? Voglio essere infelice? Oppure voglio accettarmi per quello che sono?. "Penso che, invece di cercare di essere una persona impeccabile, preferirei essere autentica."

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