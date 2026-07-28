“Nessuno lo ha fatto”: Pamela Anderson smorza l’entusiasmo dei fan sul reboot di Baywatch, poi annuncia la svolta L’attrice ha dichiarato che non tornerà nei panni di C.J. Parker nel reboot di Baywatch: nessun contatto dalla produzione e nuovi progetti all’orizzonte.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Il nuovo Baywatch sta per tornare, ma senza uno dei suoi volti più iconici. Pamela Anderson, che con il personaggio di C.J. Parker ha conquistato il pubblico degli anni ’90, non farà parte del reboot in arrivo su Fox nel 2027. A rivelarlo è stata la stessa attrice in un’intervista a Deadline, dove ha spiegato quanto accaduto dietro le quinte della produzione. Nessun contatto diretto, ma qualcosa che riguarderebbe anche i suoi figli. Anderson ha raccontato la sua verità, tra ricordi affettuosi del passato e nuovi progetti che segnano una svolta per la sua carriera. Vediamo nello specifico tutti i dettagli.

Pamela Anderson non sarà nel reboot di Baywatch: le parole dell’attrice

Purtroppo, è così: Pamela Anderson non tornerà nel nuovo reboot di Baywatch, in arrivo negli Stati Uniti su Fox a gennaio 2027. L’attrice, celebre per il ruolo di C.J. Parker, ha spiegato a Deadline di non essere mai stata contattata dalla produzione: "Nessuno mi ha contattata. Non so molto a riguardo". Anderson ha raccontato che, in passato, ci sarebbero stati contatti con i suoi figli per un possibile coinvolgimento nel progetto, ma senza che l’accordo andasse in porto: "So che a un certo punto stavano parlando con i miei figli per produrre, ma non credo che ci sia stato un accordo. Non sono sicura di cosa sia successo, ma auguro loro il meglio".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’attrice conserva comunque un ricordo positivo degli anni trascorsi nella serie, soprattutto delle giornate sul set in California: "È stato un ottimo lavoro e amavo andare ogni giorno a lavorare sulla spiaggia. Ci sarei andata comunque". Baywatch, ha spiegato, le ha dato grande visibilità e ha contribuito alla sua crescita professionale: "All’epoca mi ha insegnato molto e mi ha dato visibilità in tutto il mondo. Tutto quello che ho fatto mi ha portato fino a qui, ed è una benedizione". Nonostante il legame con il personaggio di C.J. Parker, Anderson non pensa a un ritorno: "Non è nei miei programmi".

Pamela Anderson, il ‘no’ a Baywatch è legato ai nuovi progetti

La sua scelta è legata anche alla volontà di dedicarsi a ruoli nuovi e a percorsi artistici differenti: "Penso di dover continuare a vedere cos’altro c’è là fuori. Ci sono tante serie televisive fantastiche in questo momento, ma io l’ho già fatto. Ora è il momento di provare con personaggi diversi". L’attrice vuole inoltre fare scelte più coraggiose, senza limitarsi a proseguire sulla strada già percorsa: "Non voglio solo riempire il tempo fino alla fine dell’anno. Ho delle possibilità e alcune cose a cui sto pensando, incluso forse tornare a teatro. Voglio fare scelte davvero audaci. Voglio sorprendere le persone e sorprendere me stessa".

Negli ultimi anni Anderson ha mostrato una maggiore versatilità, prendendo parte a progetti come Una pallottola spuntata e The Last Showgirl.

Baywatch, di cosa parla il reboot della serie

Il reboot di Baywatch avrà un cast completamente rinnovato. Al centro della storia ci sarà Hobie Buchannon, interpretato da Stephen Amell, che raccoglierà l’eredità di Mitch Buchannon. Nel cast figurano anche Hassie Harrison, Noah Beck e Shay Mitchell. I nuovi guardaspiaggia indosseranno ancora gli iconici costumi rossi, ma dovranno confrontarsi con nuove sfide. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche