Italia-Polonia volley, è super sfida Mondiale: dove guardarla oggi in streaming
Alle 12.30 la sfida tra gli Azzurri e i polacchi: in palio la finale dei Mondiali, dopo essersi affrontate in tre finali internazionali in 4 anni
Nella pallavolo maschile, alla fine, è ancora Italia contro Polonia. Le due migliori selezioni nazionali maschili, almeno secondo il ranking, si sono affrontate per tre volte in una finale di grandi tornei internazionali. Nel 2022 ai Mondiali, nel 2023 agli Europei e nel 2025 in Nations League. E se gli Azzurri non avessero perso in semifinale contro la Francia, anche la finale delle Olimpiadi del 2024 sarebbe stata giocate tra le due Nazionali. Il meglio della pallavolo maschile con Italia-Polonia arriva anche in streaming su VBTV, la piattaforma ufficiale Volleyball World nata per rivoluzionare l’esperienza di visione di questo sport. Inizio alle 12.30 oggi, sabato 27 settembre.
Italia contro Polonia per la finale dei Mondiali in streaming su VBTV
Gli Azzurri di coach Ferdinando De Giorgi sfideranno la squadra guidata dall’ex alzatore serbo Nikola Grbic, molto conosciuto e apprezzato in Italia. Palla in gioco oggi, sabato 27 settembre, alle 12.30. Per gli appassionati la sfida sarà visibile anche in streaming su VBTV, piattaforma OTT di Volleyball World.
Volleyball World è una nuova partnership tra la FIVB e la CVC Capital Partners con l’obiettivo di stimolare la crescita, l’innovazione e gli investimenti nel volley in tutto il mondo. Accessibile su dispositivi Web, iOS e Android, VBTV assicura che i fan possano rimanere connessi allo sport che amano in qualsiasi momento e ovunque.
Organizzazione e consapevolezza contro potenza e presenza a muro
L’Italia sembra aver ritrovato l’organizzazione e la consapevolezza nelle proprie armi che le aveva permesso di conquistare Europei e Mondiali tra 2021 e 2022. A esclusione dello schiacciatore Mattia Bottolo e il centrale Giovanni Gargiulo, i titolari sono gli stessi. La differenza sta nella maggiore esperienza, che dovrà compensare la naturale pressione che arriva dal giocare un torneo con addosso la cappa del favorito. Molto passerà anche dalla regia di Simone Giannelli, che nelle ultime due partite ha coinvolto con costanza tutti i suoi attaccanti. Anche imprevedibilità e coraggio per i ragazzi di coach De Giorgi.
La Polonia, dal canto suo, impone agli avversari la potenza dei suoi giocatori in attacco e al servizio, oltre alla propria ingombrante presenza a muro. Tutti gli attaccanti polacchi giocano ad altezze quasi inarrivabili e solo a vedersi intimoriscono: il più basso del sestetto titolare, lo schiacciatore di Perugia Kamil Semeniuk, è alto 1 metro e 95 cm. Attenzione al cubano naturalizzato polacco Wilfredo Leon, veterano abituato a a giocare questo tipo di sfide e per lungo tempo considerato tra i migliori pallavolisti al mondo.
