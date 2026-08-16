Palio di Siena 2026 oggi in TV: orario, dove vederlo e telecronaca. Il programma completo
Palio di Siena 2026, oggi la Carriera dell’Assunta: dove vederla in TV e streaming, orario della diretta e tutti gli appuntamenti prima della corsa
Il Palio di Siena torna oggi, domenica 16 agosto 2026, con la tradizionale Carriera dell’Assunta, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate senese. Piazza del Campo si prepara ad accogliere cavalli, fantini e Contrade per una giornata che, oltre alla corsa, è scandita da una serie di riti e appuntamenti che accompagnano la città fino al momento della gara. L’edizione di agosto arriva dopo i giorni dedicati alla presentazione del Drappellone, alla Tratta e alle prove dei cavalli, che hanno aperto ufficialmente il conto alla rovescia verso la Carriera. Il Cencio, presentato il 10 agosto nel Cortile del Podestà, è stato realizzato quest’anno dall’artista Teodora Axente ed è dedicato ai 500 anni dalla battaglia di Camollia, combattuta il 25 luglio 1526. Ora l’attesa è tutta per la corsa, preceduta dal Corteo Storico e dagli altri appuntamenti della giornata.
Palio di Siena 2026, orario e dove vederlo in TV e streaming
Palio di Siena 2026 sarà trasmesso oggi, domenica 16 agosto, in diretta su La7, con collegamento a partire dalle 16:40. La diretta accompagnerà il pubblico da Piazza del Campo attraverso il Corteo Storico e tutti i momenti che precedono la Carriera, fino alla corsa. L’evento sarà inoltre disponibile in streaming gratuitamente su La7.it. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato da Giovanni Mazzini, che racconteranno la corsa e l’atmosfera di Piazza del Campo, seguendo protagonisti e Contrade nel momento più atteso della giornata.
L’appuntamento televisivo sarà preceduto anche da uno speciale dedicato all’attesa: sabato 15 agosto alle 18:55, La7 proporrà infatti Il Palio – L’attesa, programma dedicato alle ore che precedono la Carriera, con le prove generali e approfondimenti sulle ultime edizioni.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
- Giorno: domenica 16 agosto 2026
- Diretta TV: La7
- Inizio diretta: 16:40
- Streaming: La7.it
- Telecronaca: Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini
Palio di Siena, la tradizione e il programma della corsa
Il Palio non è soltanto una gara di cavalli, ma il momento culminante di una tradizione che coinvolge per giorni l’intera città. La giornata del 16 agosto comincia già al mattino: alle 7:45 è prevista la Messa del Fantino nella Cappella esterna di Palazzo Pubblico, mentre alle 9:00 va in scena la Provaccia, l’ultima delle sei prove prima della Carriera. In questa occasione cavalli e fantini affrontano ancora una volta la pista, ma senza forzare il ritmo per preservare le energie in vista della gara del pomeriggio. Alle 10:30 è poi prevista la segnatura dei fantini a Palazzo Pubblico, momento ufficiale nel quale i capitani delle Contrade comunicano al Comune i nomi dei fantini scelti per la Carriera. Nel pomeriggio la città entra quindi nel cuore della festa: alle 16:45 è atteso il drappello dei Carabinieri a cavallo, mentre alle 16:50 fa il suo ingresso in Piazza del Campo il Corteo Storico, rappresentazione delle istituzioni e dei costumi dell’antica Repubblica Senese, con le Contrade protagoniste.
Potrebbe interessarti anche
Stasera in tv (3 agosto), Montalbano duella con Tarantino e i Tuffi di Parigi 2026
Cosa vedere stasera in tv? Documentari e reality si contendono la platea: Navalny su...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti commosso: “Non poteva accadere”. E Samira Lui piange con la moglie del campione
Tante emozioni nella puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 2 luglio 2026, sia...
Lele Adani confermato da Rai per la finale Spagna-Argentina, esplode la rivolta social: "Si tifa Spagna pur di non sentirlo"
Dopo la telecronaca contestata di Argentina-Inghilterra, la Rai conferma Lele Adani ...
Stasera in tv (2 agosto), Alberto Angela punta su Checco Zalone dopo l'ultimo flop
Cosa vedere oggi 2 agosto 2026? Da Noos di Alberto Angela al film Troy su Rete 4, ec...
Stasera in tv (12 agosto), Alberto Angela illumina Rai 1 mentre De Sica porta risate su Canale 5
Cosa vedere stasera in tv? Il ballo di Richard Gere e Jennifer Lopez su Rete 4 sfida...
Ascolti Tv ieri (31 luglio): Tim Summer Hits resta al comando ma Canale 5 accorcia, L’Erede sfiora Rai 1
Una serata molto equilibrata vede Rai 1 conservare la leadership con il concerto del...
Stasera in tv (21 luglio), duello tra musica live e cinema: Tim Summer Hits sfida Delibal – Dolce veleno e il thriller con Al Pacino
Cosa vedere stasera in tv? In prima serata: la maratona musicale Tim Summer Hits su ...
Myrta Merlino, colpo di scena: lascia Mediaset e riparte da San Marino RTV. Il nuovo programma e cosa c'entra la Rai
Dopo la chiusura di Pomeriggio Cinque e un anno senza un programma tutto suo, la gio...