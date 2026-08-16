Palio di Siena 2026 oggi in TV: orario, dove vederlo e telecronaca. Il programma completo Palio di Siena 2026, oggi la Carriera dell’Assunta: dove vederla in TV e streaming, orario della diretta e tutti gli appuntamenti prima della corsa

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Il Palio di Siena torna oggi, domenica 16 agosto 2026, con la tradizionale Carriera dell’Assunta, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate senese. Piazza del Campo si prepara ad accogliere cavalli, fantini e Contrade per una giornata che, oltre alla corsa, è scandita da una serie di riti e appuntamenti che accompagnano la città fino al momento della gara. L’edizione di agosto arriva dopo i giorni dedicati alla presentazione del Drappellone, alla Tratta e alle prove dei cavalli, che hanno aperto ufficialmente il conto alla rovescia verso la Carriera. Il Cencio, presentato il 10 agosto nel Cortile del Podestà, è stato realizzato quest’anno dall’artista Teodora Axente ed è dedicato ai 500 anni dalla battaglia di Camollia, combattuta il 25 luglio 1526. Ora l’attesa è tutta per la corsa, preceduta dal Corteo Storico e dagli altri appuntamenti della giornata.

Palio di Siena 2026, orario e dove vederlo in TV e streaming

Palio di Siena 2026 sarà trasmesso oggi, domenica 16 agosto, in diretta su La7, con collegamento a partire dalle 16:40. La diretta accompagnerà il pubblico da Piazza del Campo attraverso il Corteo Storico e tutti i momenti che precedono la Carriera, fino alla corsa. L’evento sarà inoltre disponibile in streaming gratuitamente su La7.it. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato da Giovanni Mazzini, che racconteranno la corsa e l’atmosfera di Piazza del Campo, seguendo protagonisti e Contrade nel momento più atteso della giornata.

L’appuntamento televisivo sarà preceduto anche da uno speciale dedicato all’attesa: sabato 15 agosto alle 18:55, La7 proporrà infatti Il Palio – L’attesa, programma dedicato alle ore che precedono la Carriera, con le prove generali e approfondimenti sulle ultime edizioni.

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Giorno: domenica 16 agosto 2026

Diretta TV: La7

Inizio diretta: 16:40

Streaming: La7.it

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini

Palio di Siena, la tradizione e il programma della corsa

Il Palio non è soltanto una gara di cavalli, ma il momento culminante di una tradizione che coinvolge per giorni l’intera città. La giornata del 16 agosto comincia già al mattino: alle 7:45 è prevista la Messa del Fantino nella Cappella esterna di Palazzo Pubblico, mentre alle 9:00 va in scena la Provaccia, l’ultima delle sei prove prima della Carriera. In questa occasione cavalli e fantini affrontano ancora una volta la pista, ma senza forzare il ritmo per preservare le energie in vista della gara del pomeriggio. Alle 10:30 è poi prevista la segnatura dei fantini a Palazzo Pubblico, momento ufficiale nel quale i capitani delle Contrade comunicano al Comune i nomi dei fantini scelti per la Carriera. Nel pomeriggio la città entra quindi nel cuore della festa: alle 16:45 è atteso il drappello dei Carabinieri a cavallo, mentre alle 16:50 fa il suo ingresso in Piazza del Campo il Corteo Storico, rappresentazione delle istituzioni e dei costumi dell’antica Repubblica Senese, con le Contrade protagoniste.

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