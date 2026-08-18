Palio di Siena dell’Assunta 2026 oggi in tv (dopo il doppio rinvio): dove vederlo, orario diretta, canale e Contrade Oggi martedì 18 agosto 2026 va finalmente in scena la storica corsa di Piazza del Campo dopo ben due rinvii per maltempo: come seguirlo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Dopo due rinvii consecutivi per il maltempo, il Palio di Siena dell’Assunta 2026 prova finalmente a tornare in Piazza del Campo. La Carriera, inizialmente prevista per domenica 16 agosto e poi spostata a lunedì 17, è stata fissata per oggi martedì 18 agosto 2026, con l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà prevista alle 19:00. Scopriamo dunque dove vederlo in tv e tutti i dettagli.

Palio di Siena 2026, due rinvii per la pioggia: oggi si riparte

Il meteo ha complicato una delle giornate più attese dell’anno a Siena. La pioggia caduta sulla pista ha costretto per due volte a fermare la macchina del Palio, anche per tutelare l’incolumità di cavalli e fantini. Il programma riparte quindi oggi martedì 18 agosto 2026 con i consueti segnali del mortaretto, lo sgombero della pista, il Drappello dei Carabinieri a cavallo e il Corteo storico. L’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà è fissata alle 19:00. Il rinvio, tuttavia, ha ovviamente riacceso anche una domanda che il fascino della tradizione non dovrebbe mettere a tacere, vale a dire quanto è ancora accettabile sottoporre animali a una corsa tanto estrema per uno spettacolo. Il Comune prevede controlli veterinari, prove regolamentate e misure specifiche per il benessere dei cavalli, ma il tema resta controverso.

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Le dieci Contrade al canape

A contendersi il Drappellone dell’Assunta, realizzato dall’artista romena Teodora Axente, saranno Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice, Torre, Aquila, Onda e Giraffa. Le prime sette sono ammesse di diritto, mentre Aquila, Onda e Giraffa sono state estratte a sorte per completare il lotto delle dieci. Tra le sfide più attese ci sono quelle tra Contrade rivali, mentre la Chiocciola guarda alla corsa anche con il peso di un digiuno che dura dall’agosto 1999. Al canape ci saranno fantini e cavalli chiamati a gestire una gara brevissima e imprevedibile: tre giri di Piazza del Campo nei quali una mossa sbagliata o una traiettoria imperfetta possono cambiare tutto.

Quando e dove vedere il Palio di Siena in tv e streaming (martedì 18 agosto 2026)

Il Palio di Siena va in onda stasera in tv in diretta in esclusiva su La7. Appuntamento a partire dalle ore 16:45, con l’uscita dei cavalli prevista per le ore 19:00. Streaming live e gratuito anche sul sito ufficiale di La7. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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