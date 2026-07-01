Rai, senza Balivo il daytime è un disastro: già cancellate le repliche di Mara Venier e Andrea Delogu Dopo lo stop del programma di Caterina Balivo, c'è stato un nuovo cambiamento nel palinsesto Rai (e c'entrano Venier e Delogu)

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Il palinsesto Rai estivo è appena iniziato e il pubblico ha dovuto salutare – per il periodo più caldo dell’anno – alcuni dei programmi più visti della tv. Lo scorso 26 giugno è infatti terminata la stagione della trasmissione La Volta Buona di Caterina Balivo. Al suo posto sono state inserite le repliche dei programmi condotti da Mara Venier e Andrea Delogu.

Questa scelta, fatta dall’azienda di Viale Mazzini, ha però fatto chiacchierare il pubblico a casa, che si è subito detto non molto contento di questo cambio di programmazione. Secondo quanto scritto sul portale Davidemaggio.it, i dati Auditel hanno riportato un calo degli ascolti per gli storici contenuti delle due conduttrici Rai. Il programma della Venier – Le stagioni del cuore – ha ad esempio raggiunto 882mila telespettatori con uno share pari all’8.60%, mentre la trasmissione della Delogu ha catturato l’attenzione di 638mila persone con uno share di 7,40%. Per via di questi inaspettati risultati, la Rai ha subito deciso di cambiare rotta.

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La scelta Rai sui programmi di Mara Venier e Andrea Delogu

Ad annunciarne la decisione del palinsesto è stato il giornalista Giuseppe Candela che, sul suo account X ufficiale, ha fatto sapere che la Rai ha pensato di sospendere le repliche delle trasmissioni di Venier e Delogu, in onda al momento nel primo pomeriggio come sostituti de La Volta Buona di Caterina Balivo.

"Dopo gli ascolti disastrosi Rai1 ferma le repliche nel primo pomeriggio de ‘Le Stagioni del Cuore’ (8.6%) e ‘La Porta Magica’ (7.4%)…", ha scritto il giornalista. Una decisione che ha subito catturato l’attenzione del grande pubblico italiano.

Cosa ci sarà al posto di Venier e Delogu su Rai 1

Sempre lo stesso Giuseppe Candela ha rivelato, sul suo account X ufficiale, di aver ricevuto un’indiscrezione da una fonte rimasta anonima. Pare che il palinsesto Rai abbia deciso di piazzare, al posto delle repliche dei programmi Le stagioni del cuore (Mara Venier) e La Porta Magica (Andrea Delogu) una fiction, anche se non sarebbe ancora stata svelata di quale serie si tratti.

In realtà, sembrerebbe che sia stato davvero necessario questo cambio di programmazione, soprattutto perché La Vita in Diretta di Manuela Moreno – che va in onda subito dopo queste due trasmissione – ha anch’esso subito un calo degli ascolti. A vincere la sfida sono state, per diversi giorni, le soap opere turche che vengono invece trasmesse nelle stesse fasce orarie su Canale 5. "Un cambio per aiutare Manuela Moreno battuta per due giorni dalle soap turche", ha scritto Candela sui social.

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