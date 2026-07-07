Palinsesti Sky 2026/2027: Lino Guanciale come Doc, Luca Argentero allunga Ligas e Champions League gratis su Tv8. Tutte le novità e le date Ra grandi conferme e nuove produzioni si amplia il catalogo della pay tv, che punterà su tutti i fronti dell’intrattenimento: tornano X Factor e MasterChef

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Sky si prepara a un’altra stagione ricca di appuntamenti. Dalle attesissime conferme alle produzioni originali fino ai grandi cult internazionali, infatti, non mancheranno sorprese e novità. Alla presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti Sky ha svelato i suoi piani per il 2026/27, puntando sull’intrattenimento a tutto tondo e anche all’offerta free-to-air di TV8. Scopriamo tutti i dettagli.

Palinsesti Sky 2026/27: da X Factor a MasterChef Italia, confermati i format storici

Sky rilancia la propria offerta per la stagione televisiva 2026-2027 con un palinsesto che punta a rafforzare i titoli di maggiore successo e, allo stesso tempo, ad ampliare il catalogo con produzioni originali, nuovi format e serie internazionali. Tra le certezze tornano alcuni dei programmi simbolo di Sky Uno. Ad aprire la stagione sarà 4 Hotel con Bruno Barbieri. Pochi giorni dopo sarà il momento di X Factor, che conferma Giorgia alla conduzione e introduce una novità: sarà Irama a raccogliere l’eredità di Achille Lauro e affiancare Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi al tavolo della giuria. Con l’arrivo dell’inverno tornerà anche MasterChef Italia, ancora una volta guidato dal trio formato da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. A seguire spazio alle nuove puntate di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese, mentre nel 2027 ripartirà l’avventura di Pechino Express, guidato da Costantino Della Gherardesca.

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Durante la presentazione dei palinsesti Sky ha fatto chiarezza anche su alcuni progetti molto attesi dal pubblico. Il responsabile dei contenuti Sport, News ed Entertainment, Giuseppe De Bellis, ha confermato che Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo tornerà con una terza stagione, anche se richiederà tempi produttivi più lunghi. La complessità del format, ha spiegato, impone un’attenta costruzione del cast e delle storie che hanno riscosso successo nelle prime edizioni.

Resta un’incognita, almeno per il momento, il futuro di Viaggi Pazzeschi, il programma condotto da Victoria Cabello e Paride Vitale fermo dopo la prima stagione. De Bellis ha parlato dell’interesse di Sky nel riportare il format in televisione, sottolineando come sia necessario trovare il giusto equilibrio tra gli impegni dei protagonisti e le esigenze produttive della rete.

La nuova stagione di Sky: tutte le novità

Le novità più significative riguardano i nuovi format originali. Tra questi spicca Taste of Italy, un viaggio dedicato alla filiera enogastronomica italiana che porterà gli spettatori alla scoperta delle eccellenze gastronomiche del Paese. Antonino Cannavacciuolo sarà il volto principale del programma, affiancato dalla chef stellata Chiara Pavan e da Anna Zhang, vincitrice della 14esima edizione di MasterChef Italia. Sempre sul fronte culinario debutterà Cooking Grandmas, una competizione condotta da Alessandro Borghese che vedrà protagoniste dieci nonne provenienti da tutte le regioni d’Italia. Accanto alla cucina troveranno spazio anche i viaggi con Italia per due – Consigli disordinati di viaggio, nuovo show dell’access prime time affidato a Fabio Caressa e Benedetta Parodi. La coppia racconterà il territorio italiano attraverso un itinerario on the road che alternerà momenti di vita quotidiana, ironia e suggerimenti turistici.

Le produzioni originali: la new entry Lino Guanciale e il ritorno di Argentero

Importante anche il capitolo dedicato alle fiction. Tra le produzioni italiane debutta Codice Nero, primo medical drama realizzato da Sky, con protagonisti Lino Guanciale e Valentina Bellè. La serie rappresenta un genere finora inesplorato dalla piattaforma e si aggiunge ai nuovi progetti originali annunciati per il 2027. Tra questi figurano La bella stagione, ispirata al libro di Gianluca Vialli e Roberto Mancini dedicato alla Sampdoria campione d’Italia del 1990-91, Il Sospetto, crime thriller interpretato da Claudia Pandolfi e Alessandro Gassmann, e Gucci – Fine dei Giochi, serie firmata da Gabriele Muccino che racconterà una delle famiglie più influenti della moda italiana. Confermato anche rinnovo per la seconda e terza stagione dell’amatissimo Avvocato Ligas con Luca Argentero. In autunno arriverà anche Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la seconda stagione sul racconto della storia del duo composto da Max Pezzali e Mauro Repetto tra il successo e la successiva separazione. Nel corso del prossimo anno arriveranno inoltre Quelli della Mala, ambientata nella Milano tra gli anni Settanta e Ottanta, e la commedia Fuori Menù – Una brigata dietro le sbarre, con Maurizio Lastrico, Benedetta Cimatti e Fabio Balsamo.

Le produzioni internazionali e lo sport in tv

Sul fronte internazionale arriveranno il thriller Nightsleeper – Fuori controllo, la quarta stagione di The Gilded Age, The Other Bennet Sister, oltre ai ritorni di Vigil, Babylon Berlin e della coproduzione Sky-HBO War. Il 2027 sarà segnato anche dalle nuove stagioni di The Last of Us, The White Lotus, Dune: Prophecy, The Day of the Jackal e Gangs of London, affiancate da produzioni come Kill Jackie, con Catherine Zeta-Jones, dall’adattamento televisivo di The Girl with the Dragon Tattoo e dalla serie storica King & Conqueror. Già durante l’estate debutteranno anche i nuovi episodi di House of the Dragon, Twisted Metal, The Walking Dead: Dead City e la serie action Atomic.

A completare la proposta resta lo sport, elemento centrale dell’offerta Sky e NOW. La stagione garantirà oltre 15.000 ore di dirette con tutte le partite della UEFA Champions League (il miglior match della settimana anche in chiaro su Tv8), i principali campionati di calcio europei, Formula 1, MotoGP, tennis internazionale, volley, atletica, basket e numerosi altri eventi.

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