Rai, i palinsesti e i big in radio: Belen ‘sparisce’, Delogu blindata e giallo Fiorello Rai Radio presenta la nuova stagione tra conferme, debutti e addii: Belen non torna su Radio2, Delogu rientra e resta aperto il caso Fiorello.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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La nuova stagione di Rai Radio prende forma con diversi cambiamenti tra conferme, debutti e qualche addio destinato a far discutere. I palinsesti 2026/2027 sono stati presentati a Via Asiago e mostrano una Rai che punta a rinnovare alcuni dei suoi programmi più conosciuti. A colpire, però, sono soprattutto le assenze: Belen Rodriguez non è stata riconfermata su Radio2, mentre Geppi Cucciari lascia Un giorno da pecora. Andrea Delogu torna invece ai microfoni, mentre rimane ancora da definire il futuro di Fiorello. Il suo ritorno, infatti, è nei piani dell’azienda ma non è stato ancora ufficializzato.

Belen Rodriguez fuori da Radio2: cosa succede a Matti da legare

La principale sorpresa riguarda Belen Rodriguez, che non farà parte della nuova stagione di Radio2 con Matti da legare. Il programma non è stato confermato, anche se dalla Rai arriva una precisazione importante: non si tratterebbe di una bocciatura della conduttrice. Il direttore Giovanni Alibrandi ha parlato infatti di una scelta condivisa, spiegando: "Volevamo fare un’evoluzione editoriale del programma e di comune accordo abbiamo pensato ad altri progetti", come riporta Leggo. E ha aggiunto che non si tratta di una bocciatura, lasciando intendere che il rapporto resta aperto e che Belen potrebbe tornare più avanti con un’altra proposta.

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Ben più incerto è il destino di Fiorello. Dopo La Pennicanza, la Rai sta lavorando per riportarlo in radio, ma l’accordo non è ancora definitivo. "Il dialogo è continuo", ha spiegato Alibrandi, precisando che restano da risolvere alcuni aspetti tecnici, visto il coinvolgimento di più direzioni e piattaforme. Nessuna chiusura, quindi, ma nemmeno una conferma ufficiale

Geppi Cucciari lascia, Andrea Delogu torna: tutte le novità

Su Radio1 arriva invece un cambio già atteso: Geppi Cucciari lascia Un giorno da pecora e al fianco di Giorgio Lauro arriva Nancy Brilli. Il programma conserva il suo spazio tra politica e satira, mentre la rete conferma molti degli appuntamenti dedicati all’informazione, allo sport e all’attualità. Tra le novità c’è anche L’ultima traccia, dedicato ai cold case. Non tornerà inoltre Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. Nicola Rao ha spiegato che la scelta è legata al pubblico della rete e ha definito il programma una proposta «troppo di nicchia», escludendo altri retroscena.

Su Radio2, invece, torna Andrea Delogu con Red Carpet Radio2, insieme a Mario Benedetto, Pippo Lorusso e Michel Dessì. Debutta anche Elenoire Casalegno con Casa Radio2, mentre arrivano nuovi programmi come Chiamami Radio2, Generazione Radio2, Era ora e Good Morning Radio2. Radio3 punta infine sulla continuità, confermando i suoi appuntamenti culturali tra libri, teatro e musica.

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