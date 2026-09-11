Rai, i palinsesti e i big in radio: Belen ‘sparisce’, Delogu blindata e giallo Fiorello
Rai Radio presenta la nuova stagione tra conferme, debutti e addii: Belen non torna su Radio2, Delogu rientra e resta aperto il caso Fiorello.
La nuova stagione di Rai Radio prende forma con diversi cambiamenti tra conferme, debutti e qualche addio destinato a far discutere. I palinsesti 2026/2027 sono stati presentati a Via Asiago e mostrano una Rai che punta a rinnovare alcuni dei suoi programmi più conosciuti. A colpire, però, sono soprattutto le assenze: Belen Rodriguez non è stata riconfermata su Radio2, mentre Geppi Cucciari lascia Un giorno da pecora. Andrea Delogu torna invece ai microfoni, mentre rimane ancora da definire il futuro di Fiorello. Il suo ritorno, infatti, è nei piani dell’azienda ma non è stato ancora ufficializzato.
Belen Rodriguez fuori da Radio2: cosa succede a Matti da legare
La principale sorpresa riguarda Belen Rodriguez, che non farà parte della nuova stagione di Radio2 con Matti da legare. Il programma non è stato confermato, anche se dalla Rai arriva una precisazione importante: non si tratterebbe di una bocciatura della conduttrice. Il direttore Giovanni Alibrandi ha parlato infatti di una scelta condivisa, spiegando: "Volevamo fare un’evoluzione editoriale del programma e di comune accordo abbiamo pensato ad altri progetti", come riporta Leggo. E ha aggiunto che non si tratta di una bocciatura, lasciando intendere che il rapporto resta aperto e che Belen potrebbe tornare più avanti con un’altra proposta.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ben più incerto è il destino di Fiorello. Dopo La Pennicanza, la Rai sta lavorando per riportarlo in radio, ma l’accordo non è ancora definitivo. "Il dialogo è continuo", ha spiegato Alibrandi, precisando che restano da risolvere alcuni aspetti tecnici, visto il coinvolgimento di più direzioni e piattaforme. Nessuna chiusura, quindi, ma nemmeno una conferma ufficiale
Geppi Cucciari lascia, Andrea Delogu torna: tutte le novità
Su Radio1 arriva invece un cambio già atteso: Geppi Cucciari lascia Un giorno da pecora e al fianco di Giorgio Lauro arriva Nancy Brilli. Il programma conserva il suo spazio tra politica e satira, mentre la rete conferma molti degli appuntamenti dedicati all’informazione, allo sport e all’attualità. Tra le novità c’è anche L’ultima traccia, dedicato ai cold case. Non tornerà inoltre Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. Nicola Rao ha spiegato che la scelta è legata al pubblico della rete e ha definito il programma una proposta «troppo di nicchia», escludendo altri retroscena.
Su Radio2, invece, torna Andrea Delogu con Red Carpet Radio2, insieme a Mario Benedetto, Pippo Lorusso e Michel Dessì. Debutta anche Elenoire Casalegno con Casa Radio2, mentre arrivano nuovi programmi come Chiamami Radio2, Generazione Radio2, Era ora e Good Morning Radio2. Radio3 punta infine sulla continuità, confermando i suoi appuntamenti culturali tra libri, teatro e musica.
Potrebbe interessarti anche
Andrea Delogu pronta a prendere il posto di Belén Rodriguez in Rai: il nuovo progetto per il possibile subentro
La chiusura di Matti da legare potrebbe aprire la strada a un nuovo programma affida...
Geppi Cucciari, l’addio (amaro) a Un giorno da pecora: “Mi mancherà". Chi la sostituisce e perché la Rai non l'ha confermata
La comica e conduttrice ha confermato con un post su Instagram le notizie anticipate...
Geppi Cucciari 'cancellata' dalla Rai, addio al suo programma tra le polemiche: cosa succede
Geppi Cucciari fuori da Un giorno da pecora su Rai Radio 1: al suo posto Nancy Brill...
Il cielo è sempre più blu, il party su Rai 2 per Rino Gaetano: chi canta, scaletta ufficiale e il ruolo di Ema Stokholma
Questa sera andrà in onda l'omaggio al cantautore crotonese scomparso 45 anni fa. Tr...
Rai, caos e repulisti a Radio Due: Elenoire Casalegno e altri big licenziati. L’accusa di Fiorello
Una grossa bufera ha colpito Rai Radio 2 dopo alcuni drastici cambiamenti nella prog...
Fiorello choc in diretta, la verità sul futuro della Pennicanza: "Prendiamo noi le decisioni", perché potrebbero cambiare
Dopo settimane di battute e provocazioni, lo show di Rai Radio 2 sembra tutt’altro c...
Caos Rai, che autogol su Ranucci, Fagnani e Cucciari: il requiem dei vicerè e i capricci della sinistra spianano la strada ai melanizzati
Sigfrido Ranucci, Francesca Fagnani e Geppi Cucciari crollano sotto il peso di dossi...
Tim Summer Hits, la festa finale di Carlo Conti su Rai 1: chi canta e scaletta ufficiale
Il gran finale arriva su Rai 1 con una puntata speciale Remix: oltre 30 artisti, per...