Palinsesti Rai, cosa cambia il 1 maggio: Affari tuoi, Il Paradiso delle Signore, La Volta buona, chi salta e chi va in onda Per la Festa dei lavoratori cambia in parte la programmazione della Rai: ecco cosa andrà in onda. Stop al Paradiso delle Signore

Giulia Bertollini Giornalista Giornalista e appassionata di TV e spettacolo. Amo la musica classica, i libri, i dolci, gli animali e la danza.

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Nel giorno di venerdì 1 maggio 2026, Festa dei lavoratori, la programmazione Rai subirà solo lievi modifiche, ma senza particolari rivoluzioni. Alcune variazioni interesseranno Il Paradiso delle Signore, mentre nell’access prime time resterà stabile l’appuntamento con Affari Tuoi. Nel pomeriggio non sono previsti grandi cambiamenti, mantenendo una linea simile a quella abituale. Protagonista assoluto della giornata sarà il tradizionale Concertone del Primo Maggio, trasmesso da Piazza San Giovanni a Roma e condotto da BigMama, Arisa e Pierpaolo Spollon. L’evento musicale occuperà gran parte del palinsesto di Rai3, diventando il fulcro dell’offerta televisiva. Ecco nel dettaglio come cambierà il palinsesto televisivo della Rai.

Palinsesti Rai del 1 maggio, cosa cambia e quali programmi non andranno in onda

Per la giornata del Primo Maggio, la programmazione di Rai si mantiene in gran parte stabile, soprattutto per quanto riguarda il daytime di Rai1, che non subisce modifiche rilevanti. La mattina si apre regolarmente alle 9.50 con Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele, seguito alle 11.55 da È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici, confermando così la consueta struttura della fascia mattutina. Nel primo pomeriggio torna in onda La Volta Buona con una puntata speciale guidata da Caterina Balivo, che per l’occasione si prolunga fino alle 16.55. A seguire, come da tradizione, spazio a La vita in diretta con Alberto Matano, mantenendo così continuità nel racconto dell’attualità e dell’intrattenimento pomeridiano.

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Viene invece sospesa per un giorno la messa in onda della fiction Il paradiso delle signore, che tornerà regolarmente nel palinsesto a partire da lunedì 4 maggio. Nessuna variazione, invece, per il preserale con L’Eredità condotto da Marco Liorni, confermato nel suo consueto orario. Su Rai3, grande spazio al tradizionale Concertone del Primo Maggio, trasmesso in diretta da Piazza San Giovanni a partire dalle 15.15, con una breve interruzione per il Tg3. L’evento musicale riprenderà poi alle 20.00 proseguendo fino a tarda sera, confermandosi come uno degli appuntamenti simbolo della festa dei lavoratori e rafforzando il ruolo del servizio pubblico nella valorizzazione di questa ricorrenza.

Preserale e prime serate, cosa vedremo in onda

Le modifiche al palinsesto per il Primo Maggio interessano anche la fascia serale delle reti Rai, con una programmazione che mantiene comunque alcuni punti fermi molto seguiti dal pubblico. Nel preserale di Rai1 resta confermato Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, che accompagnerà gli spettatori verso la prima serata. A seguire sarà trasmesso il film Someone like you – L’eco del cuore, scelto per l’offerta principale della serata al posto del talent show Dalla strada al palco (che slitta a domani sera). In seconda serata, intorno alle 23.50, spazio all’approfondimento giornalistico con Tv7, mantenendo così una proposta informativa. Su Rai3 andrà in onda regolarmente il Tg3 delle 19.00, seguito poi dalla lunga diretta del Concertone del Primo Maggio, che proseguirà senza interruzioni fino a mezzanotte. Infine, su Rai2 sarà trasmessa la serie Delitti in Paradiso.

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