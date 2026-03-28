Palinsesti Rai, il 'piano' De Martino costa caro: cancellata in corsa una serie storica. Perché La fiction francese Morgane, giunta alla quinta e ultima stagione, è stata cancellata per ascolti inferiori alla aspettative. Pesa la scelta di premiare STEP su Rai 2.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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La quinta e ultima stagione di Morgane – Detective geniale non andrà più in onda. Rai 1 ha infatti deciso di ‘cancellare’ dai palinsesti la serie francese dopo sole due serate, a causa di ascolti troppo bassi per l’ammiraglia del servizio pubblico. Dietro questa scelta si nasconde, almeno in parte, il fenomeno Stefano De Martino e la strategia che la Rai starebbe adottando per sostenere i numeri record di Stasera tutto è possibile su Rai 2. Ma il gioco potrebbe non valere la candela. Ecco tutti i dettagli.

Stefano De Martino e il piano Rai che ‘cancella’ Morgane

Il debutto della quinta stagione di Morgane era andato in onda mercoledì 18 marzo 2026, secondo la programmazione settimanale già consolidata negli anni precedenti. Ma i numeri sono stati deludenti fin dal primo appuntamento, peggiorando ulteriormente nella seconda serata, quando la serie ha toccato il 9% di share. Una soglia considerata inaccettabile per Rai 1, che non può permettersi di scendere stabilmente sotto il 10% senza che scattino misure correttive. Risultato: la messa in onda è stata annullata, e la stagione conclusiva — composta da 8 episodi distribuiti in 4 serate — non vedrà la fine (almeno per ora) sulla rete principale della tv pubblica.

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Le polemiche sul fattore De Martino

Nel frattempo, le polemiche che circondano la gestione dei palinsesti Rai non si placano. Secondo quanto circolato negli ambienti televisivi, per permettere a Stasera tutto è possibile di macinare ascolti record — mercoledì scorso lo show di De Martino ha raggiunto il 16% di share su Rai 2, numeri straordinari per la rete — Rai 1 e Rai 3 arriverebbero a proporre intenzionalmente contenuti deboli, favorendo la migrazione del pubblico verso il secondo canale.

Una strategia che, se confermata, avrebbe una logica interna: spingere il più possibile l’immagine dell’ex ballerino in vista del suo debutto attesissimo a Sanremo 2027. Ma è pur vero che Rai 1 non può sostenere troppo a lungo questo ruolo di illustre ‘sacrificata’: ha un’identità e una responsabilità forti, che non permettono scivoloni prolungati sotto la doppia cifra di share.

Cosa andrà in onda al posto di Morgane

A partire da mercoledì prossimo, Rai 1 cambierà rotta: al posto della serie francese andrà in onda il film Un Padre, una scelta che punta a limitare i danni nella gara degli ascolti pur continuando, almeno implicitamente, ad agevolare De Martino nella sua corsa ai record su Rai 2.

Resta aperta la domanda sul destino degli episodi rimanenti di Morgane: sarebbe stata più saggia una programmazione estiva, in una fascia oraria meno competitiva? La serie, con Audrey Fleurot nel ruolo protagonista e Mehdi Nebbou nei panni di Karadec, aveva costruito nel tempo un pubblico fedele in Italia. Chiudere l’ultima stagione in questo modo rischia invece di lasciare i fan senza un finale degno, penalizzando una storia che meritava un epilogo ben diverso.

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Ore 14 Rai 2 21:30

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