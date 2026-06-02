Storie Italiane, Eleonora Daniele cancellata (con Marco Liorni): come cambia il palinsesto di Rai 1 Palinsesti Rai oggi 2 giugno, cosa cambia su Rai 1 per la Festa della Repubblica: Balivo in versione special, stop a L'Eredità e tutti i cambi di programmazione.

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La Festa della Repubblica Italiana stravolge in parte il palinsesto del daytime Rai. Tra programmi temporaneamente sospesi e altri giunti al termine della stagione, infatti, saranno diverse le novità nel palinsesto di oggi, martedì 2 giugno 2026. Da Storie Italiane a La Volta Buona, passando per La Vita in Diretta e L’Eredità, ecco quali sono le modifiche alla programmazione quotidiana della prima rete.

Palinsesti Rai oggi 2 giugno, cosa cambia nella programmazione Rai: salta Storie Italiane

La giornata festiva che celebra l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, avvenuta il 2 giugno 1946, porterà con sé alcuni cambiamenti nel palinsesto di Rai 1. Non ci saranno novità, però, per quanto riguarda il primo programma della mattina: come ogni giorno, a dare il buongiorno agli spettatori saranno Tiberio Timperi e Maria Soave alla guida di UnoMattina News, in onda a partire dalle ore 6.

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A seguire, arriva la prima novità di giornata, con la cancellazione di Storie Italiane. Il programma di Eleonora Daniele, infatti, questa mattina non andrà in onda per lasciare spazio alla Parata Militare in occasione della Festa della Repubblica. La diretta dai Fori Imperiali, in programma dalle 9 alle 12.15, sarà curata dal Tg1 e da Rai Quirinale con la conduzione di Elisa Anzaldo e Nadia Zicoschi.

La Volta Buona in replica, Matano live

Dopo la parata, spazio a Camper Osteria Italia, che da ieri ha preso il posto nel daytime di Rai 1 di È sempre mezzogiorno, giunto al termine della stagione. A seguire, dalle ore 14, sarà la volta de La Volta Buona, ma senza il piacere della diretta. Il people show di Caterina Balivo, come già accaduto ieri, andrà in onda fino alle 16.30 in versione "Special", ovvero con un formato best of che riproporrà alcune delle interviste più apprezzate della stagione ormai agli sgoccioli. Sarà invece regolarmente in diretta Alberto Matano con La Vita in Diretta, che alle 18.50 passerà la linea all’altra novità di giornata: Ne parliamo con il Presidente. La Repubblica che verrà, un faccia a faccia tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dieci giovani italiani sui temi più rilevanti per il futuro del Paese.Il commissario Montalbano – La pista di sabbia

L’Eredità, perché non va in onda oggi 2 giugno

La trasmissione scelta da Rai 1 per celebrare la Festa della Repubblica durerà circa 70 minuti, occupando lo slot solitamente dedicato a L’Eredità. Per il quiz show di Marco Liorni, però, non si tratta di uno stop giornaliero: ieri pomeriggio si è infatti conclusa la stagione con la finalissima del Torneo dei Campioni e, a partire da domani, 3 giugno, la fascia preserale della prima rete sarà affidata a Reazione a Catena di Pino Insegno.

Rai: Affari Tuoi c’è, Montalbano no (oggi 2 giugno)

Nessuna sorpresa per quanto riguarda la fascia dell’access prime time. Dalle ore 20.30, dopo il Tg1 e Cinque Minuti di Bruno Vespa, Stefano De Martino sarà al timone di Affari Tuoi per accompagnare il pubblico di Rai 1 verso la prima serata. Il prime time sarà poi dedicato a un grande show celebrativo della Festa della Repubblica: I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum, una manifestazione in programma da Piazza del Quirinale che vedrà la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui Annalisa, Gianni Morandi, Paola Cortellesi e Luca Zingaretti. Prevista anche un’esibizione speciale di Roberto Bolle. L’evento sostituirà la consueta replica del martedì de Il Commissario Montalbano, che dovrebbe tornare in tv la prossima settimana.

Ecco il recap della programmazione di Rai 1 per oggi, 2 giugno

06:00 – UnoMattina News

06:30 – TG1

09:00 – Roma dai Fori Imperiali: Parata Militare per la Festa della Repubblica

12:15 – Camper Osteria Italia

13:30 – TG1

14:05 – La Volta Buona Special

16:30 – TG1

16:45 – La Vita in Diretta

18:50 – Ne parliamo con il Presidente. La Repubblica che verrà

20:00 – TG1

20:30 – Cinque Minuti

20:35 – Affari Tuoi

21:20 – I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum

23:20 – Porta a Porta

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