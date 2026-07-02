Palinsesti Rai, filtrano (già) le novità: Geppi Cucciari su Rai 1, Alberto Matano svolta, Salvo Sottile ‘cancella’ Milo Infante A un giorno dalla presentazione dei palinsesti, ecco quali sono le principali previsioni su conduttori e volti di punta. Da Fiorello al ritorno in tv al rebus Chi l'ha visto.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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La presentazione ufficiale dei palinsesti Rai 2026‑2027 è fissata per domani, venerdì 3 luglio, ad Ancona, ma il mosaico della nuova stagione appare già punteggiato da rumor, auto‑annunci e indiscrezioni clamorose. Il quadro non è definitivo, eppure consente di intravedere alcune ‘linee di tendenza’: la promozione di volti di punta, come Alberto Matano, il rafforzamento dell’intrattenimento musicale e il tentativo di ridisegnare equilibri nei talk e nei programmi di approfondimento. Ecco tutti i dettagli.

Palinsesti Rai, Geppi Cucciari su Rai 1 e Matano in prima serata

Sul fronte Rai 1, le anticipazioni parlano di un prime time che continuerà a puntare su grandi eventi musicali. Il Messaggero segnala un concerto‑evento a puntate con Achille Lauro, mentre AffariItaliani aggiunge un analogo progetto per Sal Da Vinci: due produzioni che confermerebbero la centralità del format ‘one-man-show’ nel racconto pop della rete ammiraglia.

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Anche il capitolo Ballando con le Stelle è uno dei più chiacchierati. AdnKronos indica Barbara D’Urso come nome caldo per la giuria dello show di Milly Carlucci, mentre nella sua video‑rubrica L’Edicola Roberto Alessi inserisce anche Alberto Matano tra i possibili nuovi giudici. In parallelo, Chi (a firma Giuseppe Candela) scrive di una possibile uscita di scena di Zazzaroni e Canino, ipotesi però smentita dallo stesso Zazzaroni. Fanpage invece rilancia il rumor di Geppi Cucciari al posto di Selvaggia Lucarelli, a conferma di un cantiere ancora aperto sulla composizione del tavolo dei giurati.

Sempre Matano sarebbe poi destinato a un test in prima serata con un nuovo programma, una notevole promozione rispetto al ruolo di padrone di casa del pomeriggio. Bruno Vespa ha invece già annunciato il ritorno di 5 Minuti dal 21 settembre, mentre Affari Tuoi dovrebbe ripartire da una nuova sede, Milano, sempre con la conduzione impeccabile di De Martino.

Sul daytime arrivano poi una serie di conferme ‘pesanti’. Mara Venier è data come certa a Domenica In, con la probabile permanenza di Tommaso Cerno, mentre il direttore Angelo Mellone, nella conferenza sui palinsesti estivi, ha accennato alla riconferma di Ciao Maschio e Bar Centrale al sabato pomeriggio.

Tale e Quale Show, infine, è al centro di voci contraddittorie: per AffariItaliani il format potrebbe fermarsi per un anno, mentre per AdnKronos dovrebbe tornare regolarmente in onda ma spostato al mercoledì sera, come anticipato anche qui.

Rai 2: l’era Sottile dopo Infante, De Martino e Fiorello ancora protagonisti

Sul secondo canale, la fuoriuscita di Milo Infante da Rai 2 apre spazio a un nuovo assetto dell’informazione pomeridiana e serale: Salvo Sottile è in arrivo alla guida di Ore 14 e Ore 14 Sera. Rai 2 dovrebbe anche continuare a puntare fortemente su Fiorello, con possibili spin‑off televisivi del suo show ormai cult La Pennicanza. E Stefano De Martino va verso la conferma a Stasera Tutto è Possibile (ma probabilmente solo dopo il Festival di Sanremo 2027 per sfruttare il traino della kermesse). Vittorio Brumotti sarebbe invece pronto a debuttare con un nuovo format dal titolo Ultima Chiamata verso fine 2026, mentre Enzo Miccio tornerebbe a dicembre con un docu‑reality sui matrimoni, Il Giorno più Lungo.

Repubblica segnala poi un talk del mercoledì in mano a Roberto Inciocchi, mentre Tommaso Cerno ha auto‑annunciato una seconda edizione di Due di Picche. Andrea Delogu, dal canto suo, ha già confermato il ritorno de La Porta Magica, e BellaMa’ con Pierluigi Diaco tornerà, anche alla luce dello speciale estivo sui casting in onda ad agosto.

Rai 3: nuovi volti per Report e Daniele in arrivo

Su Rai 3, i rumors riguardano soprattutto l’area dell’inchiesta e dei talk. Dagospia sostiene che l’inviata de Le Iene Roberta Rei starebbe trattando per aggiungersi alla squadra di Report, mentre Peter Gomez sarebbe confermato sulla rete ma alla guida di un nuovo programma, segno di una possibile riorganizzazione dell’offerta giornalistica.

AdnKronos indica invece Antonino Monteleone come nuovo frontman di Far West e segnala il ritorno di Carlo Lucarelli con Blu Notte – Misteri dimenticati. E Agorà, rinnovato alla conduzione, avrà una nuova presentatrice da scegliere tra Annalisa Bruchi e Manuela Moreno.

Quanto a Mia Ceran, ha confermato in chiusura di stagione il ritorno di Tv Talk a settembre 2026, e si parla anche di un nuovo programma per Eleonora Daniele, Le Cose che non sai, sempre su Rai 3. In parallelo, viene confermata la chiusura di Via dei Matti n°0, così come di Dilemmi e Riserva Indiana, notizie che hanno già trovato riscontro nei messaggi social dei rispettivi conduttori.

E per concludere Chi l’ha visto?, dopo l’addio di Federica Sciarelli, si prepara a cambiare volto alla conduzione, con un toto‑nomi ancora aperto tra figure interne ed esterne.

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