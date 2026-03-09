La Rai che verrà: Massimo Giletti ‘scaricato’, Alberto Angela si salva (e firma), Barbara D’Urso fa tremare tutti Tra rinnovi in bilico, firme attese e strategie di rilancio personale, i prossimi palinsesti Rai promettono di far tremare le poltrone di molti volti noti.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

I palinsesti Rai delle prossime settimane si stanno delineando in un clima tutt’altro che lineare, tra contratti in scadenza, trattative complesse e strategie che sembrano guardare un po’ troppo al peso simbolico dei volti coinvolti, si apre il dibattito su personaggi come Massimo Giletti, Alberto Angela e Barbara D’Urso.

Il caso Giletti tra ascolti e contratto in scadenza

Il contratto biennale del giornalista torinese è in scadenza il prossimo giugno e i vertici Rai non vorrebbero rinnovarlo. Lo Stato delle Cose è un talk show certamente discusso ma, dopo una partenza fiacca, ottiene ascolti molto positivi su Rai 3, superiori in alcune puntate anche all’8% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il dato, lascerebbe pensare ad un rinnovo, non fosse altro che per i risultati raggiunti e non scontati per il terzo canael. Da un lato ci sono numeri che parlano chiaro, dall’altro una volontà aziendale che sembrerebbe orientata a chiudere l’esperienza. Dal punto di vista puramente politico, che tanto si discute se associato alla rete del servizio pubblico, Giletti è un nome certamente non sgradito alla maggioranza di governo ma nessuno avrebbe voglia di intestarsi questa battaglia. Nelle scorse settimane aveva fatto discutere la chiusura anticipata a fine marzo, anche se in realtà la riduzione delle puntate era nota da mesi.

Alberto Angela verso la firma

Se per Giletti il clima è incerto, per Alberto Angela la situazione sembra andare nella direzione opposta. Una trattativa lunga e complicata. Per mesi Alberto Angela è andato in onda senza una firma sul contratto, nonostante le sue numerose trasmissioni. Le distanze con l’azienda si sarebbero ridotte, se non addirittura azzerate, e il divulgatore, la cui perdita avrebbe portato alla Rai un danno di immagine enorme, sarebbe a un passo dalla firma.

Questo non è sicuramente un dettaglio secondario, in un periodo in cui la fuga di alcuni volti ha reso evidente che la credibilità del servizio pubblico passa anche dalla solidità dei suoi volti più autorevoli. Angela tornerà in onda con Ulisse il prossimo 13 aprile. Un ritorno che sembra essere una sorta di risposta o conferma implicita alle voci di tensione circolate nei mesi scorsi sul noto divulgatore e le reti dei primi canali.

Barbara D’Urso pronta a tornare in pompa magna

Ancora diverso è il percorso che riguarda Barbara D’Urso. Ballando con le stelle è stato chiaramente il trampolino. Adesso Barbara D’Urso si prepara a fare il salto successivo, ma a modo suo. Prima di tornare in tv, come anticipato da Vanity Fair, sarebbe in lavorazione un docu-film biografico sulla conduttrice. Il titolo provvisorio non poteva che essere uno: Col cuore.

Nel mezzo c’è anche un’altra storia, quella che non ha avuto il lieto fine sperato. Nei palinsesti provvisori della Rai era comparso il suo nome accanto a quello che avrebbe dovuto essere una sorta di reboot di Carramba che sorpresa. Un’idea che sembra essere caduta nel dimenticatoio per la rete. Ma D’Urso resta, ad oggi, uno dei nomi più pesanti del panorama televisivo italiano a non avere ancora una collocazione stabile, ma le voci di corridoio dicono che è solo questione di tempo.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche