Palinsesti Rai, Fiorello ‘incorona’ Newsroom di Monica Maggioni (e affossa De Martino): cosa ha detto
Lo showman de La Pennicanza si è collegato con la giornalista, al via stasera su Rai 3 con la nuova stagione del suo programma. Poi l'affondo inatteso al collega.
Un’altra settimana si è aperta nel modo migliore possibile, con una dissacrante (ed elettrizzante) puntata de La Pennicanza, condotta come al solito da Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio. Stavolta il duo Rai ha svariato come non mai, passando da notizie di piccante attualità a interventi dal grande peso politico. E non sono mancante imitazioni irriverenti – quella di Al Bano su tutte – né stoccate ben assestate alla Rai (e indirettamente al conduttore Stefano De Martino). Mentre un collegamento con la giornalista Monica Maggioni ha dato lustro alla nuova stagione del programma Newsroom al via stasera su Rai 3. Ecco qui sotto tutti i dettagli.
Fiorello, lo sfogo del Papa e l’aneddoto di Al Bano su Pupo
La puntata di oggi de La Pennicanza si è aperta con un’incursione inattesa nei meandri della cronaca. Fiorello ha rilanciato subito la notizia sulla società privata che avrebbe procurato escort ai calciatori che si recavano in trasferta a Milano. E le battute ovviamente non si sono fatte attendere: "Decine di calciatori di serie A tra i clienti…chiedevano alle escort appuntamenti da 90 minuti, e poi in alcuni casi chiedevano anche il Var, per rivivere certi momenti!".
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A seguire, il focus dell’episodio si è spostato sulla diatriba Trump-Papa, con un intervento in diretta firmato proprio dal (finto) Pontefice: "Prima fa il gallo cedrone poi tenta il disgelo, che m’ha preso per un freezer? Eh no! A me Trump mi sta qua… Ah coso, ah belli capelli, stavolta sto a sbrocca’ per davero, me stai a fa rosica’ de brutto!".
Senza soluzione di continuità, Fiorello si è poi occupato del caso ‘Al Bano’, che a quanto pare sarebbe tornato in Russia (al pari di Pupo) per promuovere la pace tra i due Paesi. E a questo proposito lo showman si è lanciato nella solita, esilarante imitazione del cantante di Cellino: "In questo momento sono in collegamento dalla Russia, siamo solo io e Pupo…tu pensa io ho conosciuto Pupo nel 1978, lui era un giovane cantante…ero ospite allo Zecchino d’Oro, mi dicono ‘Al Bano scegli un bambino con cui duettare’…scelgo Pupo, purtroppo l’avevo scambiato (per un bambino, ndr) allora per farmi perdonare senti che ho fatto…in quel periodo Malgioglio venne a casa mia a Cellino, Malgioglio dice ‘Ti offro questa canzone’ e comincia a cantare ‘Gelato al cioccolato’…alla seconda strofa mio padre prende il tronca rami, sulla mano destra, sulla sinistra aveva la roncola…e allora lì ho incontrato Pupo e gli ho detto ‘Pupo, ho una canzone per te, io non la posso cantare…a me il gelato al cioccolato non piace, a me mi piace la lasagna!".
L’assist a Monica Maggioni e l’affondo a De Martino
In chiusura di puntata, Fiore si è collegato in video-chiamata con l’ex direttrice del Tg1 Monica Maggioni. Che questa sera darà il via alla nuova stagione di Newsroom, in onda su Rai 3. "Che paura, è un direttone complicatissimo", ha ammesso la giornalista, "ci abbiamo lavorato un sacco, perché noi siamo uno squadrone di persone un po’ malate di mondo…nella prima puntata ci occuperemo di Putin e di Trump". "Secondo te sono i padroni del mondo?", l’ha incalzata Fiorello. "Purtroppo ci sono un sacco di dettagli che ci fanno capire che lo sono davvero", ha proseguito l’ospite, "i loro affari li fanno perfettamente, e la loro idea di cosa fare del mondo è chiarissima…Ci sono o ci fanno? Ci sono perfettamente, si distraggono su altre cose ma sui loro interessi ci sono perfettamente…Trump a tratti sembra fuori di zucca, ma se vai a vedere i conti suoi e dei suoi figli…siamo andati a prendere un po’ di loro nemici e un po’ di personaggi bizzarri…c’è anche lo Sciamano, ma è senza corna".
A questo punto, per promuovere il debutto di Maggioni alle 21.20 su Rai 3, Fiorello ha lanciato una stoccata inattesa a un collega, suggerendo alla giornalista la strategia migliore per il successo: "Perdete un po’ di tempo prima, perché dobbiamo aspettare che finiscano i giochi…". Il riferimento implicito era ovviamente a Stefano De Martino (ma anche al rivale Gerry Scotti), che con Affari Tuoi ormai monopolizza Rai 1 fino alle 21.30 e oltre. L’ennesima stoccata, insomma, contro la durata ‘monstre’ che i giochi generalisti hanno raggiunto sulle reti Rai e Mediaset.
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