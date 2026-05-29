Palinsesti Rai Estate, la lista dei delusi: chi sono i big rimasti senza programma (una è famosissima) Palinsesti Rai Estate e i nomi assenti dalla lista dei programmi previsti per giugno e luglio: delusione per Bianca Guaccero

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La lista degli esclusi dai palinsesti dell’estate di Rai 1. I nuovi programmi e quelli sfumati dopo la presentazione di ieri, 28 maggio 2026. Molti big restano a bocca asciutta a seguito di rumors e indiscrezioni su proposte nell’aria, che i vertici però, non hanno fatto passare. Tra i delusi anche Bianca Guaccero e Flavio Montrucchio: ecco la lista completa.

Palinsesti Rai Estate: due di picche per Guaccero, Montrucchio e non solo

La ‘beffa’ più eclatante è stata quella riservata a Flavio Montrucchio. Il conduttore dell’ultima stagione de I Fatti Vostri, sempre più lanciato sulle reti Rai, era il nome più caldo in vista della prossima edizione di Estate in Diretta. Il contenitore che prenderà il posto di Alberto Matano e La Vita in Diretta partirà a luglio e vedrà solo Manuela Moreno al timone. Sfuma anche il nome di Emma D’Aquino pensato per affiancare Montrucchio e regalare al pubblico il solito tandem uomo-donna. Non si conoscono le ragioni di tale decisione, ma è quella che più stupisce dopo rumor che davano quasi per certa la presenza del conduttore alla guida del programma. Niente da fare anche per Elisa Isoardi, pronta a una nuova avventura dopo Bar Centrale. A quanto pare l’attendono le meritate vacanze e niente nei palinsesti estivi della Rai. Fumata nera anche per Bianca Guaccero, nome caldissimo per sostituire Caterina Balivo e La Volta Buona in estate, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14. Rai 1 rilancia la fiction Capri (con Guaccero nel cast), ma niente conduzione per la showgirl che vede sfumare anche il posto conquistato lo scorso anno a Techetechetè Top Ten. Al posto di Affari Tuoi, infatti, arriva L’Eredità Estate con Marco Liorni.

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Palinsesti Rai Estate: fuori anche Barbara D’Urso

Tra le molteplici indiscrezioni circolate prima della presentazione dei palinsesti estivi della Rai, anche quella di un possibile ritorno targato Barbara D’Urso. È probabile che la conduttrice, non si sia accontentata di un format estivo ‘riempitivo’, oppure che non ci sia stato alcun accordo e i rumor fossero errati. Il nome della presentatrice è ancora assente dal futuro della Rai. La lista degli esclusi fa riflettere anche in vista dell’autunno. Soprattutto nel caso di D’Urso e Guaccero, potrebbero esserci dei ragionamenti che guardano oltre, ovvero a qualcosa di più consistente in vista dei prossimi mesi. La tv generalista, e i primi titoli annunciati lo dimostrano, non vuole più relegare i palinsesti estivi a qualcosa di poco ragionato. Gli ascolti servono, ma servono anche idee ragionate e costruite senza fare acqua. Ci sarà spazio per i delusi dalle scelte estive? Staremo a vedere.

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