Palinsesti Rai Estate 2026, da Manuela Moreno ad Alessandro Greco (e Montrucchio ‘sparito’): parte la rivoluzione. Cosa cambia
La presentazione ufficiale della programmazione estiva della tv di Stato ha svelato tutti gli show al via: Pino Insegno scalda i motori
Le temperature degli ultimi giorni parlano chiaro e l’estate sta per arrivare anche in tv. A breve, infatti, calerà il sipario su un’altra stagione televisiva e in Rai partirà ufficialmente la programmazione estiva. Nella giornata di oggi sono stati svelati i nuovi palinsesti della tv di Stato e, tra conferme e novità, non mancano le sorprese. Scopriamo tutti i programmi al via nel dettaglio.
Palinesti Estate Rai 2026, conferme e novità: Montrucchio out, Pino Insegno pronto al ritorno
L’estate è alle porte e con essa, ovviamente, anche la nuova programmazione Rai. Tra la fine del mese di maggio e giugno partiranno infatti i programmi che accompagneranno il pubblico della tv di Stato lungo la stagione più calda. Nella giornata di oggi la presentazione ufficiale dei palinsesti estivi Rai ha svelato tutta la programmazione del daytime. Non mancano ovviamente alcune delle ‘certezze’ degli ultimi anni come lo storico appuntamento mattutino con Unomattina, condotto per il secondo anno consecutivo da Alessandro Greco e Carolina Rey. Spazio ovviamente anche al ritorno di Pino Insegno e Reazione a Catena, il game show dell’estate di Rai 1 (L’Eredità passerà invece all’access prime time al posto di Affari Tuoi). Tra le novità spiccano Linea Med con Angela Tuccia e Giulia Teri e il nuovo programma di Fabrizio Bracconeri (ex volto amato di Forum) Lo spazio dei talenti. Non mancano, tuttavia, le ‘esclusioni eccellenti’ come quella di Flavio Montrucchio. Da tempo si parlava del conduttore come nuovo timoniere dello spin-off estivo della Vita in Diretta, che invece sarà condotto in solitaria da Manuela Moreno.
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Tutti i programmi del daytime estivo Rai
- Musica mia – in onda dal 30 maggio 2026 su Rai 1
- Linea Med – in onda dal 30 maggio 2026 su Rai 1
- Camper Osteria Italia – in onda dal 1° giugno 2026 su Rai 1
- Reazione a catena – in onda dal 3 giugno 2026 su Rai 1
- Uno Mattina weekly – in onda dal 6 giugno 2026 su Rai 1
- Linea verde sentieri – in onda dal 13 giugno 2026 su Rai 1
- Linea blu porti di Italia – in onda dal 13 giugno 2026 su Rai 1
- Lo spazio dei talenti – in onda dal 13 giugno 2026 su Rai 2
- Linea Verde – in onda dal 14 giugno 2026 su Rai 1
- 1mattina news – in onda dal 29 giugno 2026 su Rai 1
- Unomattina – in onda dal 29 giugno 2026 su Rai 1
- Italia a/r – in onda dal 29 giugno 2026 su Rai 1
- Vita in Diretta – in onda dal 29 giugno 2026 su Rai 1
- Aspettando Bellama’ – in onda dal 31 agosto 2026 su Rai 2
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